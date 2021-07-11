Россиянка Куницкая проиграла на турнире UFC 264

На счету Куницкой теперь 14 побед и шесть поражений в ММА. Она дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году.

В разные годы Куницкая становилась чемпионкой России по тхэквондо и по тайскому боксу, чемпионкой мира по грепплингу. В UFC Куницкая дебютировала в марте 2018 года, проиграв в титульном бою в полулегком весе бразильянке Кристиане Жустино техническим нокаутом. До перехода в UFC россиянка выступала в лиге Invicta (крупнейшей организации по смешанным единоборствам среди женщин), где владела титулом в легчайшем весе.