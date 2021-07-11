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06:55 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Куницкая проиграла на турнире UFC 264

Спортсменка уступила мексиканке Ирен Алдане.

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Источник: AFP/Getty Images

ТАСС, 11 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая проиграла мексиканке Ирен Алдане на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 в Лас-Вегасе.

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Поединок в легчайшей весовой категории завершился победой мексиканской спортсменки техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Куницкой теперь 14 побед и шесть поражений в ММА. Она дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году.

В разные годы Куницкая становилась чемпионкой России по тхэквондо и по тайскому боксу, чемпионкой мира по грепплингу. В UFC Куницкая дебютировала в марте 2018 года, проиграв в титульном бою в полулегком весе бразильянке Кристиане Жустино техническим нокаутом. До перехода в UFC россиянка выступала в лиге Invicta (крупнейшей организации по смешанным единоборствам среди женщин), где владела титулом в легчайшем весе.

В активе 33-летней Алданы 13 побед и шесть поражений.

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