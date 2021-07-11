Россиянка Куницкая проиграла на турнире UFC 264
Спортсменка уступила мексиканке Ирен Алдане.
Спортсменка уступила мексиканке Ирен Алдане.
ТАСС, 11 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая проиграла мексиканке Ирен Алдане на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 в
Поединок в легчайшей весовой категории завершился победой мексиканской спортсменки техническим нокаутом в первом раунде.
На счету Куницкой теперь 14 побед и шесть поражений в ММА. Она дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году.
В разные годы Куницкая становилась чемпионкой России по тхэквондо и по тайскому боксу, чемпионкой мира по грепплингу. В UFC Куницкая дебютировала в марте 2018 года, проиграв в титульном бою в полулегком весе бразильянке Кристиане Жустино техническим нокаутом. До перехода в UFC россиянка выступала в лиге Invicta (крупнейшей организации по смешанным единоборствам среди женщин), где владела титулом в легчайшем весе.
В активе 33-летней Алданы 13 побед и шесть поражений.