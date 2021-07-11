Макгрегор: Я отбил его голову и ногу
Ирландский боец Конор Макгрегор после поражения от американца Дастина Порье очень эмоционально отреагировал на итог поединка.
Ирландский боец Конор Макгрегор после поражения от американца Дастина Порье очень эмоционально отреагировал на итог поединка.
Сидя на полу, он нецензурно ругался и подчеркнул, что сломал ногу, когда подвернул ее, а не во время
«Я боксировал его кровоточащую голову и отбивал его ногу… Это еще не конец. Если придется вынести это все на улицу, то так и будет. Мне пофиг. И я не сломал ногу
Напомним, поединок завершился после первого раунда по решению доктора. Макгрегор в самом конце оступился и сильно подвернул ногу, сломав ее.