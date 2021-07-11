Макгрегор: Я отбил его голову и ногу

Сидя на полу, он нецензурно ругался и подчеркнул, что сломал ногу, когда подвернул ее, а не во время лоу-кика.

«Я боксировал его кровоточащую голову и отбивал его ногу… Это еще не конец. Если придется вынести это все на улицу, то так и будет. Мне пофиг. И я не сломал ногу лоу-киком. А еще твоя жена в моем списке. Детка, напиши мне, к черту Дастина», — сказал Макгрегор.