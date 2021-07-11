Дана Уайт не исключил, что Макгрегор и Порье проведут четвёртый бой

«Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так. Этот поединок не завершился. Посмотрим, как всё сложится. Кто знает, как надолго выбыл Макгрегор», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира.