Макгрегор перенесёт операцию
Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору потребуется операция на ноге. Об этом рассказал президент лиги Дана Уайт.
Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору потребуется операция на ноге. Об этом рассказал президент лиги Дана Уайт.
«Есть ли у нас подтверждение перелома Конора? Утром его ждёт операция. Я не знаю, сколько времени Макгрегор проведёт вне спорта», — сказал Уайт на
Напомним, поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавил турнир UFC 264 в
Таким образом, Макгрегор потерпел второе поражение кряду. В январе нынешнего года он также техническим нокаутом проиграл Порье.