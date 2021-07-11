Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Томь
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Англия
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Все события
Фоторепортажи
41Олимпийские объекты Токио-2020
15Наконец-то! Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины
10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пользователь Twitter предсказал перелом ноги Макгрегора в бою с Порье

Пользователь Twitter точно предсказал исход главного поединка UFC 264 между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Пользователь Twitter FeaRMoho точно предсказал исход главного поединка UFC 264 между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.

«Чувствую, что Конор сломает ногу этим вечером», — написал FeaRMoho в Twitter за пару часов до поединка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет.

стал 2−1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «То ли девочка, то ли...»: как спортсменки превращаются в спортсменов и наоборот
Жены русских обладателей Кубка Стэнли прекрасны. Чем они вдохновили хоккеистов
Порье победил Макгрегора. Ирландца увезли на носилках (фото)
Президент UFC заявил, что Порье и Конор проведут еще один бой
Мечты сбываются. Месси и Аргентина выиграли Кубок Америки
У Макгрегора подтвержден перелом ноги. Он перенесёт операцию
«Добро побеждает зло». Хабиб прокомментировал поражение Конора
«Они плевали в детей». Датчане – о поведении английских фанатов
Лионель Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины (фото)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь