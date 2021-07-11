Пользователь Twitter предсказал перелом ноги Макгрегора в бою с Порье
Пользователь Twitter точно предсказал исход главного поединка UFC 264 между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.
Пользователь Twitter точно предсказал исход главного поединка UFC 264 между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.
Пользователь Twitter FeaRMoho точно предсказал исход главного поединка UFC 264 между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.
«Чувствую, что Конор сломает ногу этим вечером», — написал FeaRMoho в Twitter за пару часов до поединка.
Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.
Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет.
стал 2−1 в пользу Порье.
У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.