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10:47 (мск), источник: Sport24

Макгрегор обещал «убить» Порье в бою. Вместо этого Конор сломал ногу и едва не был забит

Фиаско, братан.

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Август 2017-го: Конор Макгрегор проигрывает Флойду Мейвезеру в бою по правилам бокса.

Октябрь 2018-го: Конор Макгрегор проигрывает Хабибу Нурмагомедову в бою по правилам ММА.

Ирландец продолжает зарабатывать деньги, периодически влипает в громкие скандалы, акцентирует свое внимание на бизнесе и, кажется, не торопится возвращаться ни в клетку, ни на ринг. В таком режиме Конор провел весь 2019-го, пока UFC не объявили о возвращении Макгрегора.

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Буквально за 40 секунд Конор снес Дональда Серроне. Но больше, чем потрясшим Ковбоя ударам плечом, фанаты удивились новому образу ирландца. Все время до поединка он был уважителен как к сопернику фактическому, так и к бойцам, с которыми он мог бы встретиться дальше. Таким обходительным и элегантным в высказываниях Макгрегора, кажется, не видели никогда прежде.

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Прошел ровно год, Конор получил второй поединок, но стал еще милее. С собой в Абу-Даби Макгрегор взял все семейство. И даже факт нахождения в одном отеле с Хабибом Нурмагомедовым не выводил Конора на эмоции. Он спокойно (пусть и в сопровождении охраны) передвигался по месту проживания, а к Дастину Порье относился так, как обычно относятся к очень близкому другу.

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Правда, на этот раз доброжелательность подвела Макгрегора в поединке. Дастину хватило 7 минут, чтобы победить самую милую версию Конора.

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Прошло всего полгода, им назначили реванш, и Конор вернул фанатам злую версию себя. В Лас-Вегас он прилетел без семьи, а на каждом публичном мероприятии пытался максимально жестко пройтись по Порье называя его «крысой» и «трупом».

Доставалось американцу и в твиттере. Ирландец пытался залезть в голову Дастину, вспоминая даже его супругу.

«Твоя жена хочет увидеть волосы у меня в паху. Вот как обстоят дела. И это не трешток — это было ее реальное сообщение. Как мужчина мужчине — это п*****! Я видел твое интервью, где ты говоришь, что это фейк. Но это не так. В любом случае, обдумаю это в сауне», — писал Конор.

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Итогом безумного поведения Макгрегора стало очень громкое заявление.

«Скоро этот человек узнает, что если ты не уважаешь чью-то доброту и принимаешь ее за слабость, ты должен заплатить. Завтра ночью я заставлю этого человека заплатить своей жизнью. Я серьезно. Ты умрешь в октагоне этой ночью!» — прокричал Конор со сцены T-Mobile арены.

В 2014-м году эти приемы помогли Макгрегору сломать Порье как до боя, так и в самом поединке.

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Оказалось, сейчас такие вещи никак не могут воздействовать на Дастина. Он хладнокровно разменивался с Конором ударами в начале раунда, потряс ирландца, вынудил его лезть в борьбу и занял позицию сверху. После пары минут избиения Макгрегор сумел подняться, но за несколько секунд до конца пятиминутки ирландец оступился и… сломал ногу.

Макгрегор предсказывал, что Порье покинет октагон на носилках. А в итоге…

Источник: Reuters
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