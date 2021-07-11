Макгрегор обещал «убить» Порье в бою. Вместо этого Конор сломал ногу и едва не был забит
Фиаско, братан.
Фиаско, братан.
Август 2017-го: Конор Макгрегор проигрывает Флойду Мейвезеру в бою по правилам бокса.
Октябрь 2018-го: Конор Макгрегор проигрывает Хабибу Нурмагомедову в бою по правилам ММА.
Ирландец продолжает зарабатывать деньги, периодически влипает в громкие скандалы, акцентирует свое внимание на бизнесе и, кажется, не торопится возвращаться ни в клетку, ни на ринг. В таком режиме Конор провел весь 2019-го, пока UFC не объявили о возвращении Макгрегора.
Буквально за 40 секунд Конор снес Дональда Серроне. Но больше, чем потрясшим Ковбоя ударам плечом, фанаты удивились новому образу ирландца. Все время до поединка он был уважителен как к сопернику фактическому, так и к бойцам, с которыми он мог бы встретиться дальше. Таким обходительным и элегантным в высказываниях Макгрегора, кажется, не видели никогда прежде.
Прошел ровно год, Конор получил второй поединок, но стал еще милее. С собой в
Правда, на этот раз доброжелательность подвела Макгрегора в поединке. Дастину хватило 7 минут, чтобы победить самую милую версию Конора.
Прошло всего полгода, им назначили реванш, и Конор вернул фанатам злую версию себя. В
Доставалось американцу и в твиттере. Ирландец пытался залезть в голову Дастину, вспоминая даже его супругу.
«Твоя жена хочет увидеть волосы у меня в паху. Вот как обстоят дела. И это не трешток — это было ее реальное сообщение. Как мужчина мужчине — это п*****! Я видел твое интервью, где ты говоришь, что это фейк. Но это не так. В любом случае, обдумаю это в сауне», — писал Конор.
Итогом безумного поведения Макгрегора стало очень громкое заявление.
«Скоро этот человек узнает, что если ты не уважаешь
В 2014-м году эти приемы помогли Макгрегору сломать Порье как до боя, так и в самом поединке.
Оказалось, сейчас такие вещи никак не могут воздействовать на Дастина. Он хладнокровно разменивался с Конором ударами в начале раунда, потряс ирландца, вынудил его лезть в борьбу и занял позицию сверху. После пары минут избиения Макгрегор сумел подняться, но за несколько секунд до конца пятиминутки ирландец оступился и… сломал ногу.
Макгрегор предсказывал, что Порье покинет октагон на носилках. А в итоге…