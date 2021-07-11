Бой Конора и Порье на UFC 264 продал порядка 1,8 млн платных трансляций. Это второй результат в истории

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«Дэйна сказал, что UFC 264 продал 1,2 млн PPV в США к 20:00. По его оценкам, общее количество платных трансляций составляет от 1,7 млн до 1,8», — написал журналист Кевин Айоле.

Бой Конора и Порье в январе этого года продал 1,6 млн платных трансляций.

Первое место по продажам PPV занимает бой Конора и Хабиба Нурмагомедов (2,4 млн) в 2018 году. На втором был поединок Макгрегора и Нэйта Диаса (1,65 млн) на UFC 202.