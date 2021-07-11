Порье назвал кармой перелом ноги Макгрегора
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил, что сломал ногу ирландцу Конору Макгрегору во время поединка на турнире UFC 264.
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил, что сломал ногу ирландцу Конору Макгрегору во время поединка на турнире UFC 264.
«Ну и что он там болтал, кого в итоге унесут на носилках! Он в итоге на носилках — карма! Я его и в стойке пробивал. Я сломал его ногу, когда показал пальцем — тогда она и сломалась. Ну, может, не полностью, но она треснула, и все», — приводит слова Порье
Третий поединок между американцем и
Теперь у Макгрегора шесть поражений в 28 боях. Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. В очных противостояниях Порье вышел вперед — 2−1.