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10:16 (мск), источник: Газета.Ру

Порье назвал кармой перелом ноги Макгрегора

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил, что сломал ногу ирландцу Конору Макгрегору во время поединка на турнире UFC 264.

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«Ну и что он там болтал, кого в итоге унесут на носилках! Он в итоге на носилках — карма! Я его и в стойке пробивал. Я сломал его ногу, когда показал пальцем — тогда она и сломалась. Ну, может, не полностью, но она треснула, и все», — приводит слова Порье Instagram-аккаунт UFC Russia.

Третий поединок между американцем и экс-чемпионом промоушена Макгрегором прошел в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе и стал главным событием турнира UFC 264. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь у Макгрегора шесть поражений в 28 боях. Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. В очных противостояниях Порье вышел вперед — 2−1.

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