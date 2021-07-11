Порье назвал кармой перелом ноги Макгрегора

«Ну и что он там болтал, кого в итоге унесут на носилках! Он в итоге на носилках — карма! Я его и в стойке пробивал. Я сломал его ногу, когда показал пальцем — тогда она и сломалась. Ну, может, не полностью, но она треснула, и все», — приводит слова Порье Instagram-аккаунт UFC Russia.