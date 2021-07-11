Дастин Порье — о победе над Макгрегором: Сейчас будет много людей, которые скажут, что она ненастоящая
Американец Дастин Порье прокомментировал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 264.
Американец Дастин Порье прокомментировал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 264.
— Мне жаль, что всё закончилось так. Я бы его добил, если бы он не сломал ногу. Еще один бой с Конором? Не могу ничего сказать по этому поводу. Сейчас будет много людей, которые скажут, что эта победа ненастоящая. Но вы можете посмотреть мою статистику, что она настоящая.
Что я думаю по поводу высказываний болельщиков? Они могут болеть за кого угодно, но для меня это шум. Я не отвечал Конору всю неделю. Может они потом покажут, что было в октагоне. Но он говорил, что убьет меня и подобные вещи.
Противостояние с Макгрегором? Я пытаюсь не воспринимать это лично, но нельзя говорить, что ты
У Конора в этой весовой категории счет 1−3 или 1−4. Конечно, ему нужно будет подраться с
Основной бой турнира UFC 264 между Порье и Макгрегором был остановлен после того, как ирландец получил травму лодыжки. В связи с этим победу присудили американцу. Теперь в его активе 28 побед при 6 поражениях.