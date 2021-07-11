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12:09 (мск), источник: Матч ТВ

Дастин Порье — о победе над Макгрегором: Сейчас будет много людей, которые скажут, что она ненастоящая

Американец Дастин Порье прокомментировал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 264.

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— Мне жаль, что всё закончилось так. Я бы его добил, если бы он не сломал ногу. Еще один бой с Конором? Не могу ничего сказать по этому поводу. Сейчас будет много людей, которые скажут, что эта победа ненастоящая. Но вы можете посмотреть мою статистику, что она настоящая.

Что я думаю по поводу высказываний болельщиков? Они могут болеть за кого угодно, но для меня это шум. Я не отвечал Конору всю неделю. Может они потом покажут, что было в октагоне. Но он говорил, что убьет меня и подобные вещи.

Противостояние с Макгрегором? Я пытаюсь не воспринимать это лично, но нельзя говорить, что ты кого-то убьешь. Не могу относиться к этому легковесно. Драться мне нравится. Но мне не нравится всё вокруг боя, когда это превращается в шоу.

У Конора в этой весовой категории счет 1−3 или 1−4. Конечно, ему нужно будет подраться с кем-то перед титульным поединком. Не надо думать, что можно сразу биться за титул, если ты звезда. Думаю, что Конор не был до конца уверен в себе, поэтому пытался завести себя. Может он так выступает лучше, не знаю, — сказал Порье в эфире YouTube-канала UFC Russia.

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Основной бой турнира UFC 264 между Порье и Макгрегором был остановлен после того, как ирландец получил травму лодыжки. В связи с этим победу присудили американцу. Теперь в его активе 28 побед при 6 поражениях.

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