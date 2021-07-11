Стало известно, кто побеждал по судейским запискам перед остановкой боя Макгрегора и Порье
В ночь с 10 на 11 июля в
В ночь с 10 на 11 июля в
В главном событии вечера встречались
На момент остановки противостояния все трое судей отдавали преимущество Порье. Двое арбитров зафиксировали превосходство Дастина со счётом 10−8, третий — со счётом 10−9. Соответствующие судейские решения разместил журналист Чисанга Малата в своём «Твиттере».
Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.