Стало известно, кто побеждал по судейским запискам перед остановкой боя Макгрегора и Порье

В главном событии вечера встречались экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Поединок завершился досрочно: Конор сломал ногу, и победу присудили Дастину.

На момент остановки противостояния все трое судей отдавали преимущество Порье. Двое арбитров зафиксировали превосходство Дастина со счётом 10−8, третий — со счётом 10−9. Соответствующие судейские решения разместил журналист Чисанга Малата в своём «Твиттере».

Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.