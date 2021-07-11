Порье — об угрозах Конора после боя: Сломал бы ему и вторую ногу
Боец легкого веса UFC Дастин Порье отреагировал на угрозы Конора Макгрегора после боя.
Боец легкого веса UFC Дастин Порье отреагировал на угрозы Конора Макгрегора после боя.
Ирландец пообещал перевести, в случае чего, разборку на улицы.
«Он сидел там на канвасе, показывал мне пальцами приставленный к виску пистолет, угрожал мне, говорил, что все равно убьет. Что ты делаешь, бро? Это отвратительно. Я бы сломал ему еще и вторую ногу», — сказал Порье в разговоре с BT Sport.
Утром 11 июля в главном событии вечера UFC 264 Порье победил Макгрегора техническим нокаутом (перелом ноги).