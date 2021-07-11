Порье — об угрозах Конора после боя: Сломал бы ему и вторую ногу

«Он сидел там на канвасе, показывал мне пальцами приставленный к виску пистолет, угрожал мне, говорил, что все равно убьет. Что ты делаешь, бро? Это отвратительно. Я бы сломал ему еще и вторую ногу», — сказал Порье в разговоре с BT Sport.