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16:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Порье — об угрозах Конора после боя: Сломал бы ему и вторую ногу

Боец легкого веса UFC Дастин Порье отреагировал на угрозы Конора Макгрегора после боя.

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Ирландец пообещал перевести, в случае чего, разборку на улицы.

«Он сидел там на канвасе, показывал мне пальцами приставленный к виску пистолет, угрожал мне, говорил, что все равно убьет. Что ты делаешь, бро? Это отвратительно. Я бы сломал ему еще и вторую ногу», — сказал Порье в разговоре с BT Sport.

Утром 11 июля в главном событии вечера UFC 264 Порье победил Макгрегора техническим нокаутом (перелом ноги).

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