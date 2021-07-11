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16:50 (мск), источник: Sports.Ru

Порье строит жилища для пигмеев в Уганде (вместе с Мэнни Пакьяо) и спасает жизнь онкобольного подростка — он болел за Дастина из зала

Триумф хорошего парня.

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Дастин Порье много занимается благотворительностью — владеет собственным фондом «Битва за добро» и реализует проекты по всему миру. Боец закупал компьютеры в школы родного Лафайетта, строил площадки для детей-инвалидов, помогал онкобольным и даже строил колодцы с водой для африканских школ.

Но это далеко не полный список добрых дел Дастина.

Перед боем с Конором Порье объявил о новом проекте — строительстве 32 домов для пигмеев Уганды. Ради этой цели Дастин объединился с фондом легендарного боксера Мэнни Пакьяо:

«Наш фонд видит мир, который объединяется, чтобы помочь нуждающимся. Мы бесконечно благодарны, что работаем над проектом в Уганде с Фондом Мэнни Пакьяо и невероятной командой Джастина Рена из “Битвы за забытых” (тоже бойца ММА — прим. Sports.ru). Мы надеемся, что люди поддержат наши усилия по улучшению жизни людей в Уганде. Давайте вместе изменим мир», — говорится в обращении фонда Порье.

Источник: https://www.instagram.com/thegoodfightfoundation/

Дастин заявил, что продаст на аукционе памятные вещи после третьего боя с Конором, а вырученные средства пустит на кампанию. Кроме того, Порье и Пакьяо уже сделали пожертвование в размере $50 тысяч со счетов своих фондов. И заверили, что продолжат оплачивать строительство, пока проект не будет завершен.

«Фонд Мэнни Пакьяо имеет честь работать с такими удивительными людьми над проектом в Уганде. 15 из 32 домов уже построены — строительство ведут местные социальные предприниматели и торговцы. В рамках кампании также планируется построить школу для местной молодежи, медицинскую клинику, аптеку и две системы водонапорных башен, которые смогут обслуживать до 3 тысяч жителей общин», — заявили в фонде Пакьяо.

Но была и другая деталь, которая характеризует Дастина как чертвовски хорошего парня. За поединком из зала вместе с родителями наблюдал Пейтон Мерфи — 17-летний подросток из родной для Порье Луизианы, который заболел раком, и медицинские счета которого взял на себя Дастин.

«Он настоящий боец. Такие парни — это те, кому я хочу подать руку. Меня вдохновляет видеть, как Пейтон занимается повседневной жизнью, все еще любя жизнь, живя ей и никогда не теряя надежды. Это — настоящий боец», — сказал Порье.

Источник: https://www.instagram.com/thegoodfightfoundation/

На взвешивании перед боем Порье передал персональный привет Пейтону, который находился в зале:

«Я благодарю вас — за поддержку и критику. Я люблю вас всех. Я хочу передать привет молодому человеку в зале. Настоящий боец из Лафайетта, штат Луизиана — Пейтон Мерфи. Продолжай сражаться, брат, ты настоящий боец».

Победа Дастина — это триумф хорошего парня. Возможно, он так и не получил медийность, которую заслужил победами, но вне октагона служит примером для многих — и это даже важнее.

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