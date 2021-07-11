Конор за бой на UFC 264 получил более 5 млн долларов, Порье — около 1 млн (The Sports Daily)

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В главном событии Конор Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда. Дастину Порье была присуждена победа техническим нокаутом.

Издание The Sports Daily опубликовало примерные оклады, руководствуясь данными прошлых боев. Конор заработал порядка 5 млн долларов (5 млн за выступление и 11 тысяч — поощрительная выплата). Порье — 1 млн за выступление и 21 тысячу — поощрительная выплата.