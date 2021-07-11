Конор за бой на UFC 264 получил более 5 млн долларов, Порье — около 1 млн (The Sports Daily)
Стали известны гонорары участников турнира UFC 264, который состоялся в
Стали известны гонорары участников турнира UFC 264, который состоялся в
В главном событии Конор Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда. Дастину Порье была присуждена победа техническим нокаутом.
Издание The Sports Daily опубликовало примерные оклады, руководствуясь данными прошлых боев. Конор заработал порядка 5 млн долларов (5 млн за выступление и 11 тысяч — поощрительная выплата). Порье — 1 млн за выступление и 21 тысячу — поощрительная выплата.
Гилберт Бернс за победу над Стивеном Томпсоном получил 216 тысяч долларов. Шон О’Мэлли за победу над Крисом Моутинью — 221 тыс.