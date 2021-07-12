Конору Макгрегору прооперировали ногу после поединка с Порье

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Ему вставили интрамедуллярный стержень в большеберцовую кость, а малоберцовую кость зафиксировали пластинами и винтами.

Сейчас спортсмен находится в клинике в Лос-Анжелесе.

Ирландский спортсмен получил серьезную травму голени во время боя с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 в Лас-Вегасе. Его доставили в больницу Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. По словам врачей, операция прошла успешно. Ожидается, что Макгрегор пробудет в клинике до среды.

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