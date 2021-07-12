Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
11.07
Металлург Лп
Томь
32
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Все события
Фоторепортажи
41Олимпийские объекты Токио-2020
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
11:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Конору Макгрегору прооперировали ногу после поединка с Порье

Бойцу ММА Конору Макгрегору провели 3,5-часовую операцию на сломанной ноге, сообщает портал TMZ Sports.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Ему вставили интрамедуллярный стержень в большеберцовую кость, а малоберцовую кость зафиксировали пластинами и винтами.

Сейчас спортсмен находится в клинике в Лос-Анжелесе.

Ирландский спортсмен получил серьезную травму голени во время боя с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 в Лас-Вегасе. Его доставили в больницу Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. По словам врачей, операция прошла успешно. Ожидается, что Макгрегор пробудет в клинике до среды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок между бойцами смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором и Дастином Порье состоялся 11 июля в американском Лос-Анжелесе. Схватка продлилась один раунд. В концовке первой пятиминутки Макгрегор оступился и сломал лодыжку. В перерыве врач остановил противостояние. Таким образом, Порье одержал вторую победу над Макгрегором в карьере.

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Манчини был помешан на том, чтобы выиграть Евро, и добился этого
Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром чемпионата Европы
УЕФА назвал лучшего футболиста Евро-2020
Российскую легенду НХЛ отстранили от хоккея на 1,5 года
Рой Кин: Опытные игроки, зачем вы пустили ребенка бить пенальти?
Харри Кейн: Худшее чувство в мире — проиграть по пенальти
Леонардо Бонуччи признан лучшим игроком финала Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь