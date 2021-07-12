Конору Макгрегору прооперировали ногу после поединка с Порье
Бойцу ММА Конору Макгрегору провели 3,5-часовую операцию на сломанной ноге, сообщает портал TMZ Sports.
Бойцу ММА Конору Макгрегору провели 3,5-часовую операцию на сломанной ноге, сообщает портал TMZ Sports.
Ему вставили интрамедуллярный стержень в большеберцовую кость, а малоберцовую кость зафиксировали пластинами и винтами.
Сейчас спортсмен находится в клинике в
Ирландский спортсмен получил серьезную травму голени во время боя с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 в
Поединок между бойцами смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором и Дастином Порье состоялся 11 июля в американском