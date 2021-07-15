Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с Порье на UFC 264
Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора выписали из больницы. Об этом TMZ сообщил президент UFC Дэйна Уайт.
Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора выписали из больницы. Об этом TMZ сообщил президент UFC Дэйна Уайт.
Напомним, Макгрегор сломал ногу в бою против Дастина Порье. Их поединок возглавил турнир UFC 264, который прошел в
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Уайт считает, что Макгрегор вернется в октагон через год. Согласно медицинским показаниям, ирландский боец не проводить поединки до 2022 года. Добавим, что для бойцов это была третья встреча. До этого они обменялись победами. В первом бою, который состоялся в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде одержал ирландец. В начале 2021-го американец взял реванш, нокаутировав Конора во второй пятиминутке.