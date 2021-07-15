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16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
09:50 (мск), источник: Sport24

Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с Порье на UFC 264

Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора выписали из больницы. Об этом TMZ сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

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Напомним, Макгрегор сломал ногу в бою против Дастина Порье. Их поединок возглавил турнир UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе в ночь на 11 июля (мск). Поединок был завершен после первой пятиминутки. В конце первого раунда ирландец сломал ногу, но продолжил бой. Однако в перерыве судьи остановили поединок, присудив победу Порье техническим нокаутом.

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Макгрегор перенес успешную 3,5-часовую операцию в Лос-Анджелесе в воскресенье днем. Врачи хирургическим путем поместили интрамедуллярный стержень в большеберцовую кость и прикрепили пластину и винты к малоберцовой кости. После операции Конор записал видеообращение своим поклонникам, в котором сказал: «Все прошло идеально. Я чувствую себя потрясающе».

Уайт считает, что Макгрегор вернется в октагон через год. Согласно медицинским показаниям, ирландский боец не проводить поединки до 2022 года. Добавим, что для бойцов это была третья встреча. До этого они обменялись победами. В первом бою, который состоялся в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде одержал ирландец. В начале 2021-го американец взял реванш, нокаутировав Конора во второй пятиминутке.

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