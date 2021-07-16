Макгрегор привел доказательства того, что выступал с травмой ноги в бою с Порье. Фото

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Фотографии сделаны в ходе тренировочного лагеря Макгрегора в преддверии боя с Порье.

Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя и потерпел поражение.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.