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17:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

История стала вирусной: 66-летняя американка добилась встречи с Хабибом

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. 66-летняя жительница Калифорнии исполнила свою мечту и встретилась с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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Как сообщается в соцсетях промоушена, американка в свой день рождения стояла с плакатом у офиса UFC с просьбой сфотографироваться с представителем России. Там ее заметил глава организации Дэйна Уайт, который впоследствии и устроил для женщины встречу с атлетом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик с разговором функционера с фанаткой Хабиба стал популярным: только в Twitter он набрал около 500 тысяч просмотров.

Отметим, что любимец пожилой поклонницы ММА завершил карьеру в октябре 2020 года: на UFC 254 Хабиб во втором раунде задушил американца Джастина Гэтжи, после чего объявил об уходе из спорта.

Россиянин ушел из спорта, не проиграв ни одного поединка (29−0).

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