История стала вирусной: 66-летняя американка добилась встречи с Хабибом
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. 66-летняя жительница Калифорнии исполнила свою мечту и встретилась с
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. 66-летняя жительница Калифорнии исполнила свою мечту и встретилась с
Как сообщается в соцсетях промоушена, американка в свой день рождения стояла с плакатом у офиса UFC с просьбой сфотографироваться с представителем России. Там ее заметил глава организации Дэйна Уайт, который впоследствии и устроил для женщины встречу с атлетом.
Ролик с разговором функционера с фанаткой Хабиба стал популярным: только в Twitter он набрал около 500 тысяч просмотров.
Отметим, что любимец пожилой поклонницы ММА завершил карьеру в октябре 2020 года: на UFC 254 Хабиб во втором раунде задушил американца Джастина Гэтжи, после чего объявил об уходе из спорта.
Россиянин ушел из спорта, не проиграв ни одного поединка (29−0).