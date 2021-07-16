История стала вирусной: 66-летняя американка добилась встречи с Хабибом

Как сообщается в соцсетях промоушена, американка в свой день рождения стояла с плакатом у офиса UFC с просьбой сфотографироваться с представителем России. Там ее заметил глава организации Дэйна Уайт, который впоследствии и устроил для женщины встречу с атлетом.

Ролик с разговором функционера с фанаткой Хабиба стал популярным: только в Twitter он набрал около 500 тысяч просмотров.

Отметим, что любимец пожилой поклонницы ММА завершил карьеру в октябре 2020 года: на UFC 254 Хабиб во втором раунде задушил американца Джастина Гэтжи, после чего объявил об уходе из спорта.