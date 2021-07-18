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09:19 (мск), источник: Sport24

Махачев одержал 8-ю подряд победу в UFC, «задушив» Мойзеса в главном бою UFC Vegas 31

В ночь на 18 июля (мск) в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 31. Главным событием ивента стал бой россиянина Ислама Махачева с бразильцем Тиаго Мойзесом.

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Источник: РИА "Новости"

Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Махачев успешно применил удушающий прием.

Для Махачева это 8-я подряд победа в UFC. Всего россиянин одержал 20 побед при одном поражении. Мойзес проиграл 5-й бой из 20.

В со-главном поединке сошлись американки Миша Тейт и Марион Рено. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Рено технический нокаут. Для 34-летней экс-чемпионки Тейт это был первый поединок с ноября 2016 года. Тогда она проиграла Ракель Пеннингтон и объявила о завершении карьеры.

Также в рамках главного карда Билли Куарантилло победил Габриэля Бенитеса (технический нокаут), Родольфо Виейра «задушил» Дастина Штольцфуса, Матеуш Гамрот одолел болевым приемом Джереми Стивенса.

В андеркарде UFC Vegas 31 казахстанец Сергей Морозов одержал первую победу в UFC. Его соперником был немец Халид Таха. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Морозова единогласным решением судей — 30−27, 30−27, 30−27.

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