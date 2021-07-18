Махачев одержал 8-ю подряд победу в UFC, «задушив» Мойзеса в главном бою UFC Vegas 31
В ночь на 18 июля (мск) в
В ночь на 18 июля (мск) в
Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Махачев успешно применил удушающий прием.
Для Махачева это 8-я подряд победа в UFC. Всего россиянин одержал 20 побед при одном поражении. Мойзес проиграл 5-й бой из 20.
В
Также в рамках главного карда Билли Куарантилло победил Габриэля Бенитеса (технический нокаут), Родольфо Виейра «задушил» Дастина Штольцфуса, Матеуш Гамрот одолел болевым приемом Джереми Стивенса.
В андеркарде UFC Vegas 31 казахстанец Сергей Морозов одержал первую победу в UFC. Его соперником был немец Халид Таха. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Морозова единогласным решением судей — 30−27, 30−27, 30−27.