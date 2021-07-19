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16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
16:37 (мск), источник: РБК

UFC проживет без Хабиба, но не без Конора. Почему терпят Макгрегора

Макгрегор — один из самых рейтинговых бойцов в ММА. Его терпят несмотря на спад в карьере, а отсутствие пояса и статуса непобежденного бойца не мешает ему зарабатывать больше Хабиба. Сравнение самых доходных поединков Хабиба и Конора — в материале РБК.

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Источник: AP 2021

Конор Макгрегор — один из лучших шоуменов в истории ММА, который благодаря своему стилю и манере раскручивания поединков сделал легкий вес самым восстребованным дивизионом промоушена. Конор нередко приходил на официальные мероприятия UFC в форме без нашивок титульных спонсоров, рекламировать свой бренд виски, в то время как спонсором промоушена является пиво «Bud Light» и может нападать на автобус с бойцами, проигрывать несколько боев подряд и все равно получать главный бой вечера.

Все потому, что в топ-10 Pay-Per-View боев сразу восемь с участием ирландца. Главный антипод ирландца, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, провел лишь один бой, который вошел в топ-30 самых кассовых — против Конора Макгрегора.

Макгрегор против Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года

  • 2,4 проданных трансляций
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Бой россиянина с ирландцем стал самым скандальным и рейтинговым в истории UFC и до сих пор возглавляет список самых просматриваемых боев в ММА. Все благодаря тому, как умело Конор подогревал интерес к бою — треш-ток и безумное нападение ирландца на автобус с Хабибом принесли UFC около $150млн с платных трансляций. Макгрегор же, несмотря на поражение, заработал почти в 3,5 раза больше Хабиба — $33млн против $10 млн.

Макгрегор против Дастина Порье 3, 11 июля 2021 года

  • 1,8 проданных трансляций

Бойцы очень хорошо подогрели публику перед реваншем. Отношения Конора и Дастина испортились сразу после второго поединка, а в публичное пространство они вынесли ссору в апреле, когда Порье обвинил Макгрегора в обмане из-за того, что тот не сделал обещанное пожертвование в его благотворительную организацию. В ответ ирландец заявил, что речь идет не о долге, который он обязан вернуть Порье, а о пожертвовании. Он отметил, что не получил от фонда пояснений, куда пойдут перечисленные деньги, и намекнул на нечистоплотность бывшего друга. Однако третий бой между Конором и Порье стал менее ярким, чем два предыдущих — после первого раунда поединок прекратился из-за перелома ноги у ирландца. Но это не помешало заработать обоим бойцам большие деньги — Макгрегор гарантированно получил за поединок порядка $10 млн, а Порье — около $3 млн.

Макгрегор против Дастина Порье 2, 23 января 2021 года

  • 1,6 млн проданных трансляций
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Уникальность Конора заключается не в убийственной мощи его левой руки, а в умении «раскручивать» бои даже с не самыми медийными оппонентами. За предполагаемым возвращением Макгрегора в чемпионскую гонку наблюдали порядка 1,6 миллиона человек. Но, как пошутил Хабиб Нурмагомедов после боя, Конор разбудил весь мир, а сам лег спать — уже во втором раунде Порье нокаутировал ирландца.

Макгрегор против Нейта Диаса 2, 20 августа 2016 года

  • 1,65 млн проданных трансляций
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Долгое время считалось, что за пределами тяжелого веса продавать платные трансляции (Pay-per-viev или PPV) в таком количестве невозможно. Брок Леснар и Фрэнк Мир еще на турнире UFC 100 установили рекорд в 1,6 млн покупок, который казался вечным. А потом пришел Конор Макгрегор, и в промоушен потекли большие деньги.

Первый бой Диаса с Макгрегором закончился во втором раунде драматичной победой первого во втором раунде болевым приемом. Реванш между бойцами ожидался жарким — таковым и получился. И по качеству зрелища (поединок продлился все пять раундов и завершился победой Конора, но в событийности от этого не потерял), и по доходам.

Макгрегор против Диаса, 5 марта 2016 года

  • 1,5 млн проданных трансляций
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Интерес к тяжеловесам в боксе и смешанных единоборствах обусловлен непредсказуемостью. Глава компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский как-то обмолвился, что удар тяжеловеса — «под тонну», и любое попадание может закончить бой досрочно вне зависимости от статуса оппонента. Макгрегор и Диас хоть и бились в полусреднем весе, но интригу выдали не то что на уровне некогда более статусного дивизиона — на порядок выше.

Что у Нурмагомедова?

Нурмагомедов против Порье, 7 сентября 2019 года

  • около 1 млн проданных трансляций
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Парадоксально, но самый продаваемый турнир с участием Нурмагомедова за исключением их очной битвы с Конором (собрал рекордные для UFC 2,4 млн проданных трансляций) едва перевалил за миллион продаж. Это был предпоследний бой Хабиба, сам российский боец пребывал на пике, но разделался с Дастином не без труда. В какой-то момент американец был близок к тому, чтобы задушить Нурмагомедова «гильотиной», но не самая удачная позиция позволила ему вырваться и провести собственный удушающий.

Красивая победа, которая, впрочем, не вызвала у публики невероятного интереса. Любопытно, что в октагоне Конор практически не смог составить Хабибу реальной конкуренции. Но когда дело касается продаж билетов и трансляций, бойцы меняются местами.

Нурмагомедов против Джастина Гэтжи, 24 октября 2020 года

  • 675 тыс. проданных трансляций
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Брутальный удушающий во втором раунде после серьезных проблем в первом, увеличение рекорда до 29−0, слезы и официальное объявление об уходе из спорта непобедимого чемпиона — все это увидели меньше человек, чем первый ивент по системе PPV с участием Конора. И это во времена пандемии, чрезвычайно скудные на качественное зрелище. Объяснений таким низким рейтингам нет до сих пор — разве что дело в невозможности охватить российский рынок по системе платных трансляций, так как бои Хабиба показываются по общедоступному телевидению.

В то же время малопримечательный бой Конора с 37-летним ветераном Дональдом Серроне, прошедший 18 января 2020-го — до начала темных пандемийных времен — собрал более 1,1 млн покупок.

Нурмагомедов против Эдсона Барбозы, 30 декабря 2017 года

  • 380 тыс. проданных трансляций
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Стоит отметить, что это был со-главный поединок турнира. Главным событием вечера стал бой чемпионки в полулегком весе Кристианы Жустино против Холли Холм — скорее всего, именно на них собрались большинство зрителей на арене и у телеэкранов. Хабиб с Эдсоном же устроили интересную схватку — по большей части одностороннюю, однако в концовке бразилец имел хорошие шансы после точного удара ногой в голову оппоненту.

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