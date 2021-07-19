UFC проживет без Хабиба, но не без Конора. Почему терпят Макгрегора

Бойцы очень хорошо подогрели публику перед реваншем. Отношения Конора и Дастина испортились сразу после второго поединка, а в публичное пространство они вынесли ссору в апреле, когда Порье обвинил Макгрегора в обмане из-за того, что тот не сделал обещанное пожертвование в его благотворительную организацию. В ответ ирландец заявил, что речь идет не о долге, который он обязан вернуть Порье, а о пожертвовании. Он отметил, что не получил от фонда пояснений, куда пойдут перечисленные деньги, и намекнул на нечистоплотность бывшего друга. Однако третий бой между Конором и Порье стал менее ярким, чем два предыдущих — после первого раунда поединок прекратился из-за перелома ноги у ирландца. Но это не помешало заработать обоим бойцам большие деньги — Макгрегор гарантированно получил за поединок порядка $10 млн, а Порье — около $3 млн.

Макгрегор против Дастина Порье 2, 23 января 2021 года

1,6 млн проданных трансляций

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/P53wdUa7Krw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уникальность Конора заключается не в убийственной мощи его левой руки, а в умении «раскручивать» бои даже с не самыми медийными оппонентами. За предполагаемым возвращением Макгрегора в чемпионскую гонку наблюдали порядка 1,6 миллиона человек. Но, как пошутил Хабиб Нурмагомедов после боя, Конор разбудил весь мир, а сам лег спать — уже во втором раунде Порье нокаутировал ирландца.

Макгрегор против Нейта Диаса 2, 20 августа 2016 года

1,65 млн проданных трансляций

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/672xUAZax7Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Долгое время считалось, что за пределами тяжелого веса продавать платные трансляции (Pay-per-viev или PPV) в таком количестве невозможно. Брок Леснар и Фрэнк Мир еще на турнире UFC 100 установили рекорд в 1,6 млн покупок, который казался вечным. А потом пришел Конор Макгрегор, и в промоушен потекли большие деньги.

Первый бой Диаса с Макгрегором закончился во втором раунде драматичной победой первого во втором раунде болевым приемом. Реванш между бойцами ожидался жарким — таковым и получился. И по качеству зрелища (поединок продлился все пять раундов и завершился победой Конора, но в событийности от этого не потерял), и по доходам.

Макгрегор против Диаса, 5 марта 2016 года

1,5 млн проданных трансляций

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/672xUAZax7Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Интерес к тяжеловесам в боксе и смешанных единоборствах обусловлен непредсказуемостью. Глава компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский как-то обмолвился, что удар тяжеловеса — «под тонну», и любое попадание может закончить бой досрочно вне зависимости от статуса оппонента. Макгрегор и Диас хоть и бились в полусреднем весе, но интригу выдали не то что на уровне некогда более статусного дивизиона — на порядок выше.

Что у Нурмагомедова?

Нурмагомедов против Порье, 7 сентября 2019 года

около 1 млн проданных трансляций

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/g78ia7ZfvlQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Парадоксально, но самый продаваемый турнир с участием Нурмагомедова за исключением их очной битвы с Конором (собрал рекордные для UFC 2,4 млн проданных трансляций) едва перевалил за миллион продаж. Это был предпоследний бой Хабиба, сам российский боец пребывал на пике, но разделался с Дастином не без труда. В какой-то момент американец был близок к тому, чтобы задушить Нурмагомедова «гильотиной», но не самая удачная позиция позволила ему вырваться и провести собственный удушающий.

Красивая победа, которая, впрочем, не вызвала у публики невероятного интереса. Любопытно, что в октагоне Конор практически не смог составить Хабибу реальной конкуренции. Но когда дело касается продаж билетов и трансляций, бойцы меняются местами.

Нурмагомедов против Джастина Гэтжи, 24 октября 2020 года

675 тыс. проданных трансляций

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MQcXEWPesAw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Брутальный удушающий во втором раунде после серьезных проблем в первом, увеличение рекорда до 29−0, слезы и официальное объявление об уходе из спорта непобедимого чемпиона — все это увидели меньше человек, чем первый ивент по системе PPV с участием Конора. И это во времена пандемии, чрезвычайно скудные на качественное зрелище. Объяснений таким низким рейтингам нет до сих пор — разве что дело в невозможности охватить российский рынок по системе платных трансляций, так как бои Хабиба показываются по общедоступному телевидению.

В то же время малопримечательный бой Конора с 37-летним ветераном Дональдом Серроне, прошедший 18 января 2020-го — до начала темных пандемийных времен — собрал более 1,1 млн покупок.

Нурмагомедов против Эдсона Барбозы, 30 декабря 2017 года

380 тыс. проданных трансляций

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZE8oAVev0jc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.