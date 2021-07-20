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08:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC рассказал о хронической проблеме Макгрегора с лодыжками

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о хронической проблеме ирландского бойца с лодыжками. Об этом сообщает Yahoo! Sports.

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Источник: AP 2021

По его словам, на протяжении последних двух лет спортсмен страдает от хронического артрита. Уайт рассказал, что перед боем с Дастином Порье на UFC 264 Макгрегор попросил разрешение перевязать лодыжки перед боем. Тем не менее, в итоге боец решил не делать этого.

Ранее Макгрегор выложил в Twitter фото с тренировочных сборов. На них можно увидеть, что он готовится с перевязанной левой лодыжкой. «Любители сниматься с боев не продержались бы в моей шкуре и 13 секунд», — написал спортсмен в описании к посту.

Макгрегор уступил Порье в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 11 июля. Врач остановил схватку после первого раунда после того, как ирландец оступился и упал, пропустив удар от американца.

Порье одержал вторую победу над Макгрегором в карьере. Впервые бойцы столкнулись в 2014 году, тогда выиграл Макгрегор.

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