Глава UFC рассказал о хронической проблеме Макгрегора с лодыжками

По его словам, на протяжении последних двух лет спортсмен страдает от хронического артрита. Уайт рассказал, что перед боем с Дастином Порье на UFC 264 Макгрегор попросил разрешение перевязать лодыжки перед боем. Тем не менее, в итоге боец решил не делать этого.

Ранее Макгрегор выложил в Twitter фото с тренировочных сборов. На них можно увидеть, что он готовится с перевязанной левой лодыжкой. «Любители сниматься с боев не продержались бы в моей шкуре и 13 секунд», — написал спортсмен в описании к посту.

Макгрегор уступил Порье в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 11 июля. Врач остановил схватку после первого раунда после того, как ирландец оступился и упал, пропустив удар от американца.