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14:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дана Уайт сообщил, что соперником Махачева станет Дариуш

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал попадание Ислама Махачева в пятерку лучших легковесов, а также сообщил, что его следующим соперником может стать Бенеил Дариуш.

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Источник: РИА "Новости"

«Теперь им всем придется с ним драться. Я думаю, теперь мы организуем ему бой с Бенеилом Дариушем. Мне нравится эта идея», — сказал Уайт Yahoo Sports.

Дариуш в настоящее время занимает третье место в дивизионе, в то время как Махачев расположился на пятой строчке. В случае победы россиянин может рассчитывать на титульный бой.

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На счету Махачева 20 побед и 1 поражение. У Дариуша — 21 победа, 4 поражения и 1 ничейный бой.

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