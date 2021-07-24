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22:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа дата реванша Петра Яна со Стерлингом

Названа дата реванша россиянина Петра Яна и американца Алджамейна Стерлинга в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Информация появилась в Twitter журналиста Ариэля Хельвани.

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Источник: РИА "Новости"
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Ян и Стерлинг встретятся 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Бой пройдет в легчайшем весе. В рамках этого же ивента пройдет чемпионский поединок между поляком Яном Блаховичем и бразильцем Гловером Тейшейрой.

19 июня американский боец Шон О’Мэлли захотел подраться с Яном в России. «Это моя мечта», — добавил он. Россиянин отреагировал на вызов и отметил, что «отправит О’Мэлли спать».

Первый бой Яна и Стерлинга прошел 7 марта. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову лежащего соперника и проиграл титул дисквалификацией. Стерлинг стал первым чемпионом UFC в истории, которому удалось завоевать чемпионский пояс таким образом.

Поражение от Стерлинга стало вторым в карьере 28-летнего Яна. В его активе 15 побед.

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