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09:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов признан самой успешной звездой России

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд России по версии Forbes.

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Источник: AP 2021

За год спортсмен заработал 12 миллионов долларов, что является вторым показателям в списке. По остальным параметрам Нурмагомедов признан наиболее успешной российской знаменитостью.

Место в рейтинге определяется благодаря доходам звезд за год и их популярности, зависящей от упоминаний в СМИ, в социальных сетях, запросов в «Яндексе» и Google, а также числа подписчиков в Instagram и на YouTube. Так, на Instagram Нурмагомедова подписаны 29,7 миллиона человек.

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Второе место в рейтинге занял рэпер Моргенштерн с состоянием в 7,4 миллиона долларов, а на третьем — телеведущая Ольга Бузова (3,3 миллиона долларов).

Самым богатым в рейтинге стал хоккеист Александр Овечкин: его доход оценили в 12,2 миллиона долларов. Однако низкая популярность обеспечила ему только шестую позицию в списке.

В топ-10 рейтинга также вошли Тимати, Сергей Шнуров, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.

В 2020 году Нурмагомедова номинировали на премию главной спортивной звезды года. Он стал единственным представителем России в списке.

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