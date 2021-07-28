Нурмагомедов признан самой успешной звездой России

За год спортсмен заработал 12 миллионов долларов, что является вторым показателям в списке. По остальным параметрам Нурмагомедов признан наиболее успешной российской знаменитостью.

Место в рейтинге определяется благодаря доходам звезд за год и их популярности, зависящей от упоминаний в СМИ, в социальных сетях, запросов в «Яндексе» и Google, а также числа подписчиков в Instagram и на YouTube. Так, на Instagram Нурмагомедова подписаны 29,7 миллиона человек.

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Второе место в рейтинге занял рэпер Моргенштерн с состоянием в 7,4 миллиона долларов, а на третьем — телеведущая Ольга Бузова (3,3 миллиона долларов).

Самым богатым в рейтинге стал хоккеист Александр Овечкин: его доход оценили в 12,2 миллиона долларов. Однако низкая популярность обеспечила ему только шестую позицию в списке.

В топ-10 рейтинга также вошли Тимати, Сергей Шнуров, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.