Коллекционная карточка с Нурмагомедовым продана за рекордную сумму: фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аукционный дом PWCC Market Place сообщил о продаже коллекционной карточки с изображением
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аукционный дом PWCC Market Place сообщил о продаже коллекционной карточки с изображением
Помимо ярких элементов дизайна единственный экземпляр украшает автограф отечественного бойца.
Отмечается, что лот был выкуплен почти за 48 тысяч долларов. Это новый рекорд среди проданных карточек главного
В марте 2021 года глава UFC Дэйна Уайт объявил об окончательном уходе Хабиба Нурмагомедова из спорта.
Россиянин завершил карьеру с рекордом 29−0.