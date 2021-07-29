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12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коллекционная карточка с Нурмагомедовым продана за рекордную сумму: фото

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аукционный дом PWCC Market Place сообщил о продаже коллекционной карточки с изображением экс-чемпиона UFC, непобежденного россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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Помимо ярких элементов дизайна единственный экземпляр украшает автограф отечественного бойца.

Отмечается, что лот был выкуплен почти за 48 тысяч долларов. Это новый рекорд среди проданных карточек главного ММА-промоушена мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

В марте 2021 года глава UFC Дэйна Уайт объявил об окончательном уходе Хабиба Нурмагомедова из спорта.

Россиянин завершил карьеру с рекордом 29−0.

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