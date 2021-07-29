«Кости не заживают»: звезду UFC снова оперируют после кошмарного перелома

Текущие события
Футбол. Еврокубки
16:00
Шахтер Кг
Стяуа
Футбол. Еврокубки
17:00
Лиепая
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Валюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Ворскла
КуПС
Футбол. Еврокубки
19:00
Сумгаит
Чукарички
Футбол. Еврокубки
19:00
Кешлы
Сочи
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Брс
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
19:00
Хонка
Домжале
Футбол. Еврокубки
19:00
Биркиркара
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Вадуц
Уйпешт
Футбол. Еврокубки
19:30
Левадия
Дандолк
Футбол. Еврокубки
19:30
Санта-Колома
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
19:30
Сепси
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
19:30
Хеккен
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:45
Жилина
Аполлон
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Арда
Футбол. Еврокубки
20:00
Сивасспор
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
20:00
Милсами
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Динамо Бт
Футбол. Еврокубки
20:00
Орхус
Ларн
Футбол. Еврокубки
20:00
Волеренга
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Ашдод
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
Словацко
Локомотив Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Ракув
Судува
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Хабнарфьердюр
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо-БелАЗ
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:15
ТНС
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
20:30
Фола
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
20:30
Брейдаблик
Аустрия В
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Борац Б-Л
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
Приштина
Футбол. Еврокубки
21:00
Пушкаш Академия
РФШ
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Вележ
Футбол. Еврокубки
21:00
Шленск
Арарат Е
Футбол. Еврокубки
21:00
Фейеноорд
Дрита
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизани
Базель
Футбол. Еврокубки
21:00
Войводина
Паневежис
Футбол. Еврокубки
21:30
Университатя Кр
Лачи
Футбол. Еврокубки
21:30
Арис
Астана
Футбол. Еврокубки
21:30
Серветт Ж
Мольде
Футбол. Еврокубки
21:45
ДАК
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:45
Богемианс Д
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор
Хаммарбю
Футбол. Еврокубки
22:00
Влазния
АЕЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Осиек
Погонь
Футбол. Еврокубки
23:00
Санта-Клара
Шкупи
Все события
Фоторепортажи
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 28 июля
22Олимпиада в Токио: все чемпионы 27 июля
14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кости не заживают»: звезду UFC снова оперируют после кошмарного перелома

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе Крис Уайдман сообщил о новой операции на ноге.

Наверх
Источник: AFP 2021

Напомним, что в настоящий момент американец восстанавливается после перелома, полученного на апрельском турнире UFC 261 в бою против Юрайи Холла.

«Только что выяснилось, что меня ждет вторая операция 11 августа. Мне поставят пластину на малоберцовую кость, поскольку она не срастается. Мои кости не заживают так, как должны, полный отстой! Однако я ждал, что будут определенные проблемы, учитывая степень травмы… Да прошел я уже через многое», — цитирует бойца BJPenn.

Незадолго до этого Уайдман заявлял, что не теряет надежды вернуться в клетку.

 Токио не устоять: российские красавицы начинают борьбу за золото Олимпиады
'Родина там, где тебе хорошо': зачем Хабиб рвался из России на Украину
Возрастное ограничение 18+
Медведев уезжает из Токио ни с чем, Хачанов поборется за медаль
«Разве это вид спорта?» Прорыв России на ОИ понравился не всем
Россиян меняют, вратарей мешают. В НХЛ открыли трансферное окно
Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады
«Ужасно обидно и стыдно». Медведев прокомментировал вылет с ОИ
Презерватив помог австралийке выиграть золото Олимпиады
Джокович вышел в полуфинал ОИ, выиграв второй сет 6:0
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь