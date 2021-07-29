«Кости не заживают»: звезду UFC снова оперируют после кошмарного перелома

Напомним, что в настоящий момент американец восстанавливается после перелома, полученного на апрельском турнире UFC 261 в бою против Юрайи Холла.

«Только что выяснилось, что меня ждет вторая операция 11 августа. Мне поставят пластину на малоберцовую кость, поскольку она не срастается. Мои кости не заживают так, как должны, полный отстой! Однако я ждал, что будут определенные проблемы, учитывая степень травмы… Да прошел я уже через многое», — цитирует бойца BJPenn.