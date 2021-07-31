Джо Роган объяснил, почему Хабиб величайший в истории

«Есть реальный аргумент в пользу того, что Хабиб является величайшим в истории, пусть Джона Джонса никто и не побеждал. Но в его рекорде есть поражение, дисквалификация. Конечно, можно утверждать, что Джон Джонс не проигрывал, пусть у него и есть поражение.



Но Хабиб действительно непобеждённый, он закончил карьеру со счетом 29−0, и никто даже не был близко к победе над ним. У Джонса было несколько раздельных решений — против Доминика Рейеса и Тиаго Сантоса. В карьере Джонса было несколько близких поединков.



В истории Хабиба близких боёв не было», — приводит слова Джо Рогана Sportskeeda.