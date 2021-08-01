Брат Хабиба Нурмагомедов одержал победу нокаутом на Bellator 263: видео
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, одержал победу на турнире Bellator 263.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, одержал победу на турнире Bellator 263.
В ночь на воскресенье
Ранее Хасан Магомедшарипов, Ислам Мамедов и Гаджи Рабаданов также одержали победы на турнире Bellator 263 в своих дебютных поединках в промоушене.