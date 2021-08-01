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10:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Брат Хабиба Нурмагомедов одержал победу нокаутом на Bellator 263: видео

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, одержал победу на турнире Bellator 263.

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Источник: Bellator.com

В ночь на воскресенье Нурмагомедов-младший одержал победу над Луисом Муро техническим нокаутом в первом раунде. Уман одержал свою вторую победу в Bellator и 13-ю в карьере.

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Ранее Хасан Магомедшарипов, Ислам Мамедов и Гаджи Рабаданов также одержали победы на турнире Bellator 263 в своих дебютных поединках в промоушене.

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