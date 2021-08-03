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3 августа, источник: Lenta.Ru

Махачев подерется с бывшим чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев подерется с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: РИА "Новости"

29-летний россиянин столкнется с бразильцем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 30 октября. Оба спортсмена дали согласие на участие в поединке. Дос Аньос — бывший чемпион организации.

18 июля Махачев одолел бразильца Тиагу Мойзеса. Победа стала восьмой для россиянина в рамках UFC. После схватки он заявил, что готов подраться с Дос Аньосом, а также американцем Тони Фергюсоном.

Поединок между Махачевым и Дос Аньосом срывался дважды. В частности, россиянин должен был встретиться с экс-чемпионом осенью 2020-го.

Всего на счету Махачева 20 побед при единственном поражении.

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