Стал известен соперник Федора Емельяненко на турнире в Москве

4 августа бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что уже знает имя следующего оппонента Емельяненко, но отметил, что обнародование с его стороны было бы неверным шагом. При этом он поделился мнением об уровне неназванного бойца. По словам Нурмагомедова, Емельяненко достался непростой соперник.

Емельяненко не дрался с декабря 2019-го. Тогда на турнире в Японии он нокаутировал ветерана UFC и Pride Квинтона Джексона. В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Джонсон проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому в Bellator. На его счету 15 побед и семь поражений.