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19:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов назвал самого жесткого соперника в карьере

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал самого жесткого соперника в своей профессиональной карьере. Об этом сообщает LowKickMMA.

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«Джастин Гейджи бьет как грузовик. Никто не бил меня жестче, чем он. Его удары ногами, руками, его хук с обеих рук, правый апперкот, — вспомнил 32-летний Нурмагомедов. — Я заставил его бить меня, по сути. Я с самого начала собирался затащить его на глубину, а для этого нужно было утомить его в стойке».

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он не дрался с осени 2020-го. Последним оппонентом россиянина стал Гейджи. Американец не смог отобрать у него титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов досрочно завершил схватку, проведя удушающий прием.

Нурмагомедов становился лучшим бойцом UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках. После защиты титула в бою с Гейджи он заявил об уходе из спорта.

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