Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Оренбург
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Ланс
Футбол. Первый дивизион
16:00
Металлург Лп
Ротор
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Енисей
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Анже
Футбол. Премьер-лига
17:30
Химки
Ростов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Спартак-2
Велес
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Акрон
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Лилль
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Кубань
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Ахмат
Футбол. Зарубежный
7.08
Труа
ПСЖ
12
Футбол. Премьер-лига
7.08
Спартак
Нижний Новгород
12
Все события
Фоторепортажи
34Олимпиада в Токио: все чемпионы 7 августа
14Красильников и Стояновский выиграли первые в истории России медали Олимпиады в пляжном волейболе
08:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Ган нокаутировал Льюиса в главном бою UFC 265 и стал временным чемпионом

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» прошёл турнир UFC 265.

Наверх
Источник: AFP 2021

В главном бою поединке вечера за титул временного чемпиона в тяжёлом весе встретились 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США.

В третьем раунде Ган одержал победу над Льюисом нокаутом и стал временным чемпионом UFC. При этом абсолютным чемпионом промоушена в данном дивизионе является соотечественник Сирила, его бывший спарринг-партнер Фрэнсис Нганну.

Во время загрузки произошла ошибка.

В со-главном бою вечера экс-чемпион промоушена Жозе Алдо разделил октагон с соотечественником Педро Муньосом. Бой бразильцев продлился все 15 минут и завершилась победой ветерана ММА Алдо единогласным решением.

Также на турнире в предварительном карде боец из Киргизстана Рафаэль Физиев единогласным решением судей одержал победу над американцем Бобби Грином.

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Российские «художницы» проиграли командное золото Болгарии
Без золота! Художественная гимнастика – больше не наш вид спорта
США обошли Китай в медальном зачете в последний день Олимпиады
Россия опустилась на пятое место в медальном зачете Токио-2020
Винер: Художественная гимнастика в Токио – полный крах и позор
Гимнастка Татарева: Мы все понимали уже после первого выхода
Украина разочарована совместной фотографией Ласицкене и Могучих
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь