Ган нокаутировал Льюиса в главном бою UFC 265 и стал временным чемпионом
В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» прошёл турнир UFC 265.
В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» прошёл турнир UFC 265.
В главном бою поединке вечера за титул временного чемпиона в тяжёлом весе встретились 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США.
В третьем раунде Ган одержал победу над Льюисом нокаутом и стал временным чемпионом UFC. При этом абсолютным чемпионом промоушена в данном дивизионе является соотечественник Сирила, его бывший
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Также на турнире в предварительном карде боец из Киргизстана Рафаэль Физиев единогласным решением судей одержал победу над американцем Бобби Грином.