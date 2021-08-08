Официально объявлен следующий бой Фёдора Емельяненко
Боец Bellator Фёдор Емельяненко проведёт следующий бой против Тимоти Джонсона, об этом сообщил официальный «твиттер» организации.
Боец Bellator Фёдор Емельяненко проведёт следующий бой против Тимоти Джонсона, об этом сообщил официальный «твиттер» организации.
«Фёдор вернулся! Последний император против Тимоти Джонсона в субботу, 23 октября, на ВТБ Арене», — подписана фотография Емельяненко и президента Bellator Скотта Коккера.
Не исключено, что для Емельяненко этот бой станет последним в карьере, хотя по контракту с лигой у него остаётся два поединка. Последний раз он появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда Фёдор на турнире в Японии досрочно победил Куинтона Джексона.
Что касается Джонсона, он последний раз бился в июне 2021 года. На турнире Bellator 261 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) американец единогласным решением судей проиграл бой за звание временного чемпиона лиги Валентину Молдавскому.