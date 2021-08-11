«Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай». Макгрегор показал тренировку со сломанной ногой
Боец UFC Конор Макгрегор, несмотря на перелом ноги, продолжает поддерживать спортивную форму.
Боец UFC Конор Макгрегор, несмотря на перелом ноги, продолжает поддерживать спортивную форму.
33-летний ирландец опубликовал фото и видео, как он на костылях подходит к снаряду и работает с загипсованной ногой.
«Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай», — написал Конор.
Макгрегор получил перелом ноги в бою против Дастина Порье на турнире UFC 264.
Ранее стало известно, что Макрегор планирует 11 сентября провести благотворительный бой, находясь в инвалидной коляске. Его соперником станет ирландский пародист Эл Форан.