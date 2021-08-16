Куницкая сообщила о своей беременности
Россиянка Яна Куницкая на своей странице в инстаграме сообщила поклонникам, что она ждет ребенка.
Россиянка Яна Куницкая на своей странице в инстаграме сообщила поклонникам, что она ждет ребенка.
«Я переела арбуза. Хотели чуть подольше не публиковать, но мое тело не хочет ничего скрывать. Я вернусь в октагон в 2022 году», — написала Куницкая.
Отцом ребенка является муж Куницкой — боец ММА Тиаго Сантос. В своем посте Яна упомянула Сантоса, написав «Хорошая работа, лол» и добавив ссылку на его аккаунт.
Напомним, что на турнире UFC 264, который прошел в ночь на 11 июля, Куницкая техническим нокаутом проиграла мексиканке Ирене Алдане.