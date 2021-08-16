Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Химки
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Атлетик
Футбол. Зарубежный
15.08
Севилья
Райо Вальекано
30
Футбол. Зарубежный
15.08
Барселона
Реал Сосьедад
42
Футбол. Зарубежный
15.08
Марсель
Бордо
22
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
09:59 (мск), источник: Sport24

Куницкая сообщила о своей беременности

Россиянка Яна Куницкая на своей странице в инстаграме сообщила поклонникам, что она ждет ребенка.

Наверх
Источник: AFP 2021

«Я переела арбуза. Хотели чуть подольше не публиковать, но мое тело не хочет ничего скрывать. Я вернусь в октагон в 2022 году», — написала Куницкая.

Отцом ребенка является муж Куницкой — боец ММА Тиаго Сантос. В своем посте Яна упомянула Сантоса, написав «Хорошая работа, лол» и добавив ссылку на его аккаунт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что на турнире UFC 264, который прошел в ночь на 11 июля, Куницкая техническим нокаутом проиграла мексиканке Ирене Алдане.

Читайте также
 «******, ты кто такая?!» Утяшеву жестко оскорбили после скандала на Олимпиаде: ее слова возмутили даже Кабаеву
«Мужчину надо держать подальше от «коварных подруг». Девушка футболиста «Рубина» — о скандальном разводе Мамаева
Дзюба почти не сыграл на глазах у Карпина. В сборную не поедет?
Софья Великая прокомментировала зарплаты российских футболистов
Когда Месси дебютирует за «ПСЖ»? Во Франции назвали четкую дату
ЦСКА может расстаться с олимпийским чемпионом Бруно Фуксом
«Ливерпуль» составит конкуренцию «Реалу» в борьбе за Мбаппе
«Салават Юлаев» подпишет игрока, который провел 10 лет в НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь