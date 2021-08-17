«Коллеги по цирку»: Моргенштерн ответил на критику бойцов ММА
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Популярный российский
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Популярный российский
Ранее Александр Шлеменко и другие представители смешенных единоборств выступали с резкой критикой творчества артиста и предлагали запретить его выступления.
Они просто хотят себя
как-топроявить. А как это сделать, если не высказываться обо мне? Конечно, я не воспринимаю их слова всерьез. Понимаю, что мы коллеги по цеху. Я бы даже сказал, что коллеги по цирку. Если они искренне меня ненавидят и что-тосерьезно предъявляют, то соболезную им. Их развитие остановилось на уровне десяти лет. Желаю им вырасти.
Моргенштерн заявлял, что готов провести бой с Александром Шлеменко. За поединок музыкант просит 20 миллионов долларов.