«Коллеги по цирку»: Моргенштерн ответил на критику бойцов ММА

Они просто хотят себя как-то проявить. А как это сделать, если не высказываться обо мне? Конечно, я не воспринимаю их слова всерьез. Понимаю, что мы коллеги по цеху. Я бы даже сказал, что коллеги по цирку. Если они искренне меня ненавидят и что-то серьезно предъявляют, то соболезную им. Их развитие остановилось на уровне десяти лет. Желаю им вырасти.

Моргенштерн российский рэп-исполнитель