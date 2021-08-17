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15:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Коллеги по цирку»: Моргенштерн ответил на критику бойцов ММА

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Популярный российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн отреагировал на критику со стороны бойцов в свой адрес.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Александр Шлеменко и другие представители смешенных единоборств выступали с резкой критикой творчества артиста и предлагали запретить его выступления.

Они просто хотят себя как-то проявить. А как это сделать, если не высказываться обо мне? Конечно, я не воспринимаю их слова всерьез. Понимаю, что мы коллеги по цеху. Я бы даже сказал, что коллеги по цирку. Если они искренне меня ненавидят и что-то серьезно предъявляют, то соболезную им. Их развитие остановилось на уровне десяти лет. Желаю им вырасти.
Моргенштерн
российский рэп-исполнитель

Моргенштерн заявлял, что готов провести бой с Александром Шлеменко. За поединок музыкант просит 20 миллионов долларов.

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