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13:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец MMA восхитила фанатов фото с декольте

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович разместила откровенное фото в социальных сетях.

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30-летняя спортсменка предстала перед подписчиками в белье и в джинсах. Также Остович продемонстрировала на фотографии декольте. За два часа снимок набрал более 37 тысяч лайков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи в комментариях восхищаются спортсменкой. «Так и не скажешь, что ты еще и опасный боец», — написал yujirokurakawa.

Остович известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В декабре 2020-го она покинула промоушен после трех поражений подряд. В апреле 2021-го стало известно, что американка подписала контракт с Bare Knuckle FC, организующий турниры по боксу на голых кулаках. В июле она одержала победу в своем дебютном поединке над Пэйдж Ванзант, также выступавшей в прошлом в UFC.

На счету Остович четыре победы при шести поражениях в MMA.

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