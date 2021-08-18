Девушка-боец MMA восхитила фанатов фото с декольте
Американская
Американская
30-летняя спортсменка предстала перед подписчиками в белье и в джинсах. Также Остович продемонстрировала на фотографии декольте. За два часа снимок набрал более 37 тысяч лайков.
Пользователи в комментариях восхищаются спортсменкой. «Так и не скажешь, что ты еще и опасный боец», — написал yujirokurakawa.
Остович известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В декабре 2020-го она покинула промоушен после трех поражений подряд. В апреле 2021-го стало известно, что американка подписала контракт с Bare Knuckle FC, организующий турниры по боксу на голых кулаках. В июле она одержала победу в своем дебютном поединке над Пэйдж Ванзант, также выступавшей в прошлом в UFC.
На счету Остович четыре победы при шести поражениях в MMA.