Федор Емельяненко в 45 лет подерется с 36-летним борцом, служившим в Ираке. Зачем он это делает
Почему Федор Емельяненко до сих пор дерется. Это не только вопрос на миллион долларов, но и ответ на миллионы долларов.
Почему Федор Емельяненко до сих пор дерется. Это не только вопрос на миллион долларов, но и ответ на миллионы долларов.
23 октября этого года Федор Емельяненко проведет свой 47 бой и в этот момент ему уже пойдет 46-й год. Простая иллюстрация: Хабиб Нурмагомедов еще не был действующим бойцом, а уже приходил на бои Федора на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо и вдохновлялся. Теперь Хабиб уже не действующий боец, но он все еще может прийти на бой Федора и посмотреть его из первого ряда.
На турнире Bellator с Федором в Москве может выступить и брат Нурмагомедова Усман.
Федор Емельяненко вернулся в бои после трехлетнего перерыва в 2015-м. Ему было 39 лет. После паузы он дрался семь раз, два раза проиграл, пять выиграл. Неофициально гонораром Федора называют цифру, превышающую или равную одному миллиону долларов. То есть получается, что его возвращение принесло ему от 7 до 10 миллионов долларов за шесть лет работы, если суммировать с доходами от рекламных контрактов (логотипы на экипировке во время выхода и постоянная поддержка от объединения «Северный десант»).
Например, в 2017 году официальная выплата Хабиба за титульный бой с Дастином Порье составила $500 тысяч. Чемпион UFC Стипе Миочич получает за выход на бой $800 тысяч плюс бонусы от проданных платных трансляций. То есть предлагая Федору завершить карьеру, ему предлагают не быть одним из самых высокооплачиваемых бойцов планеты вместо того, чтобы быть одним из самых высокооплачиваемых бойцов планеты.
Еще один пример — Флойд Мейвезер всего на пять месяцев младше Федора. И даже, называя себя успешным инвестором и бизнесменом, он продолжает выходить и боксировать, признавая, что бои — это пока самый быстрый источник дохода. Федор никогда не говорил, что он успешный бизнесмен.
У Емельяненко есть пятеро дочерей. Мама, два талантливых брата, сестра и, возможно, еще несколько человек, за кого он чувствует себя ответственным. Если бои помогают ему сделать их жизнь лучше, то опять же его выступления лучше обсуждать, чем осуждать.
И когда мы говорим «ну он же пропускает такие удары», мы не знаем, сколько человек в этот момент вредят своему здоровью, работая на угольных разрезах в Кемерово или в металлургическом производстве в Магнитогорске. Им же никто, кроме родственников, не предлагает отказаться от работы
Выбор нового оппонента для боя 23 октября как будто бы удивил всех, включая Bellator и самого соперника. Тимоти Джонсон (15−7 в ММА) четыре раза дрался с россиянами, но почти неизвестен в России. Ему 36 лет, на взвешиваниях он показывает 118−120 кг, тяжело бьет, пришел в ММА из борьбы, где был в топ-8 лучших в США во втором дивизионе. Он дал жесткий бой Александру Волкову в UFC, победил Шамиля Абдурахимова, в Bellator проходил Мэтта Митриона и Чика Конго, но в инстаграме бойца 11,3 тысячи подписчиков, а в интервью очень сухие цитаты.
Тим Джонсон дважды был в командировках в горячих точках в составе 34-й дивизии США, именуемой «Красные быки», говорит, что поездки в Ирак и Кювейт научили его проще относиться к боям. Сейчас он тренируется с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
С высокой долей вероятности в случае победы Федор может красиво завершить карьеру на первом шоу Bellator в России. В случае поражения воспользоваться правом на третий бой по контракту и провести его.
Сам Федор говорит, что выступает в большей степени не
Теперь Емельяненко, кажется, наслаждается возможностью носить спортивный костюм вместо строгого и, насколько получается, участвовать в процессе. С его карьерой может сложиться забавная ситуация, когда его болельщики больше переживают за нее, чем сам Федор. Для многих его 10 лет без поражений и статус непобедимого бойца — это
Вадим Тихомиров