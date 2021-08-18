«Десантники же не такие». Сергей Харитонов из уважаемого бойца стал шутом
Как уничтожить свою репутацию за два года. Наглядное пособие.
Как уничтожить свою репутацию за два года. Наглядное пособие.
Ещё пару лет назад Сергей Харитонов являлся одним из самых уважаемых российских бойцов. Имел в активе победы над Фабрисиу Вердумом, Алистаром Оверимом, был на хорошем счету в Bellator — втором промоушене мира. Но теперь его репутация настолько испортилась, что в комментариях к новостям о Десантнике всё чаще можно увидеть пожелания поражения в грядущем бою против Чейка Конго. Чем же 40-летний фактурный россиянин заслужил народный гнев?
Вкратце, если кто не помнит. Харитонов рассказал некоторым друзьям о том, что
Затем внезапно Абдо и Яндиев помирились. В подобном стиле поступил и сам Харитонов — бойцы пожали друг другу руки и объявили, что конфликт исчерпан. «Пример молодым», — так обставил ситуацию Харитонов.
Не понял поступка Сергея и ветеран ММА Олег Тактаров.
Вот как десантники сейчас чувствуют себя по всей стране? Десантники же не такие. Я знаю десантников, которые в Афганистане в плену были, высоты защищали. Я знаю других десантников, которые умрут, но не предадут знамя полка и свою честь. Подножку сделал представитель своей нации. Наверное, остаётся только улыбаться на это.
В последние годы направление
Харитонов должен был встретиться с
У меня были договоренности с организацией, что у нас будет, как в боксе — без ограничений по весу. Конечно, мне придержать вес не проблема: я могу легко весить 120 килограммов. Но здесь не было никаких договоренностей о весовых категориях. Наоборот, я набирал, а не гонял. Соперник начал бегать, он же подписал контракт на бой. Я считаю, что он поступил не очень красиво и порядочно. Мог спокойно драться. Это не ММА, а бокс на голых кулаках. Наоборот, бы радовался, что я тяжелее, чем обычно.
Неудивительно, что оппонент россиянина отказался. Далее самое интересное. Внешность Майка Кука кардинально отличалась от внешности бойца, появившегося на ринге. Неудивительно, что Десантник без проблем взял верх, четырежды отправляя соперника в нокдаун. И всё за один раунд! После такого главного боя вечера зрители, купившие платную подписку, точно чувствовали себя обманутыми.
Последний раз в Bellator 40-летний Харитонов дрался осенью 2019 года, когда уступил среднему бойцу Линтону Васселлу, хотя именно россиянин считался фаворитом. Далее Сергея начало кидать по разным лигам — контракт позволяет ему драться в российских промоушенах.
В феврале 2020 года его занесло на турнир World Total Kombat Federation, где он нокаутировал Фернандо Родригеса во втором раунде. О «статусности» мероприятия говорит тот факт, что оно состоялось в белорусском казино, а Сергей вышел на бой в боксëрках и компрессионных штанах.
Затем Сергея занесло в бокс. Забавно, что он критиковал Александра Емельяненко за бой с Михаилом Кокляевым, а потом сам принял участие в
Последний раз Сергей бился в ноябре в малоизвестной
Можно возразить, что подобным образом Харитонов зарабатывал на жизнь. Но хоть
Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом.
Сначала Александр Емельяненко и Харитонов были партнерами по команде, затем сходились на ринге (победа Емельяненко), после — в заявлениях через СМИ и соцсети. Между ними ранее были просто натянутые отношения, которые переросли в настоящую вражду.
С Александром всё понятно, но Харитонов куда лезет? Вот как Сергей прокомментировал анонс поединка Емельяненко с блогером Артёмом Тарасовым.
Ни в коем случае нельзя его за это осуждать. Ему нужно деньги зарабатывать. Нужно кормить семью. А если не будет драться, то что? Будет бомжевать. Представьте человека, который
когда-то, где-товыступал за границей, лежит бомжом, допивает последнюю бутылку.
Реакция в социальных сетях на это заявление показательна:
— Харитонов конечно прав,
— Харитон падает всё ниже и ниже.
— Уж чья бы корова мычала. Сложно зашквариться сильнее Харитошки.
Хочется надеяться, что Харитонов перестанет влезать в неприятные истории. Первый шаг можно сделать, добыв победу над Чейком Конго в рамках Bellator.
Иван Уральский