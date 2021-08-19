Экс-боец UFC спас четырех детей. Их хотел убить сумасшедший отец
Брендан Шауб не растерялся в сложной ситуации.
Брендан Шауб не растерялся в сложной ситуации.
В Калифорнии случилось ДТП, которое потрясло всю Америку. 31-летний Сезар Ибан Торрес, находясь за рулем джипа, выехал на встречную полосу с целью убить четырех своих детей и их 26-летнюю мать Эйми Гарсию.
Джип врезался в трейлер. Гарсия погибла на месте. Дети получили травмы средней степени тяжести. Торрес же сбежал с места происшествия, но позже был арестован. Его ждет суд.
Первым, кто помог детям выбраться из разбитой машины, оказался бывший боец UFC, а сейчас
«Мы ехали с женой в ресторан, и тут я увидел на крыше машины ребенка лет 6−7, — рассказал Шауб на подкасте The Fighter and the Kid. — Он кричал, просил о помощи. Я сказал: «Детка, черт побери, там ребенок!» Она такая: «Поехали дальше». А я: «Нет, там ребенок». Затем он показал вниз — на машину, и там были еще двое детей.
Машина была очень сильно повреждена. Помимо меня, к ней подошел еще один парень — водитель грузовика. Мы были первыми на месте происшествия. Старший из детей повторял: «Я не хочу умирать, я не хочу умирать». Я сказал ему: «Ты не умрешь, приятель, ты не умрешь». Мы выбили часть окна. Я не чертов Капитан Америка, так что сначала разгреб осколки, а потом выволок ребенка через это разбитое окно.
Я вытащил еще одного ребенка, а потом посмотрел на переднее сиденье и увидел их умершую мать. Повсюду мозги, кровь… Ребенок твердил: «Мама, мама». Я сказал ему: «Бубба, не смотри туда, смотри на меня».
После аварии тетя Гарсии создала страницу на сайте GoFundMe — чтобы собрать деньги на оплату похорон. По ее словам, племянница была жертвой домашнего насилия в течение многих лет. Шауб пообещал помочь финансами в организации похорон, а также собрать деньги для детей Гарсии, оставшихся без матери (старшему —
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Брендан Шауб был профессиональным бойцом с 2008 по 2014 год. Одержал 10 побед, потерпел пять поражений. Выигрывал в том числе у таких известных бойцов, как Мирко Филипович (нокаут), Габриэль Гонзага, Мэтт Митрион. После завершения карьеры Шауб стал
Илья Андреев