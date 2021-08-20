Конор Макгрегор планирует перейти в средний вес

«Снимки показали, что всё идёт отлично. Восстановление идёт с опережением графика, это отличные новости от моего врача. У меня такое ощущение, что кость уже срослась. Лодыжка чувствует себя замечательно. Я снял этот жёсткий сапог с ноги и надел шлепанцы, а это хороший знак. Я в отличной форме. Это просто разминка. Я всё ещё свеж и неуязвим. Мне не достать.



Я с нетерпением жду возвращения, смотря о том, что говорят все эти глупцы. Вы же знаете этого мелкого средневеса, Келвина Гастелума. Я физически крупнее, чем он, но он выступает в среднем весе. Так что я собираюсь подняться. Не знаю, какой сейчас у меня вес. Посмотрим, что покажут весы», — приводит слова Конора Макгрегора MMAJunkie.