Русского десантника задушил ветеран из Франции. Харитонов впервые дрался в Bellator после нападения Яндиева
Очень обидное поражение.
Очень обидное поражение.
Почти два года Сергей Харитонов не выступал на высоком уровне. В ноябре 2019 года ветеран ВДВ из России проиграл Линтону Васселу и прервал свою карьеру в Bellator вплоть до сегодняшнего дня. Только что в
Конго 46 лет, но при этом он без сомнения был самым опасным соперником Харитонова за долгое время. Несмотря на возраст, Чейк до сих пор выступает на солидном уровне: в последних 10 боях он одержал восемь побед, в одном поединке проиграл и еще одна схватка завершилась «ноу контестом». Начиная с 2015 года Конго забрал победы у таких людей как Александр Волков, Виталий Минаков, Тони Джонсон, Хави Аяла и Аугусто Сакаи. В последнем до встречи с Харитоновым бою Чейк проиграл будущему сопернику Федору Емельяненко Тимоти Джонсону, но стоит отметить, что тогда все завершилось раздельным решением судей. В общем, Конго представлял собой реальную угрозу для Харитонова, давно не соревновавшегося на таком уровне.
За последние два года известный российский тяжеловес подрался пять раз, и ни один из его соперников в этой серии не выглядел человеком, способным нанести Сергею хоть
Не стоит также забывать и об истории, которая случилась в жизни Харитонова прошлой осенью. Тогда на одном из московских турниров по боям на Сергея напал другой представитель ММА Адам Яндиев. Между спортсменами возник спор
Несмотря на все обстоятельства, которые были, казалось, против Харитонова, он отлично начал бой с Конго и забрал первый раунд. В конце стартовой пятиминутки Сергей даже отправил соперника во
Получилось обидно, ведь Конго на тот момент выглядел практически опустошенным физически и решающий эпизод он явно затащил на