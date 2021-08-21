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09:33 (мск), источник: Sport24

Русского десантника задушил ветеран из Франции. Харитонов впервые дрался в Bellator после нападения Яндиева

Очень обидное поражение.

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Источник: РИА "Новости"

Почти два года Сергей Харитонов не выступал на высоком уровне. В ноябре 2019 года ветеран ВДВ из России проиграл Линтону Васселу и прервал свою карьеру в Bellator вплоть до сегодняшнего дня. Только что в Су-Фолсе на арене «Сэнфорд Пентагон» прошел 265-й турнир лиги номер два в мире, и в его главном бою Харитонов подрался со звездным французским тяжеловесом Чейком Конго.

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Конго 46 лет, но при этом он без сомнения был самым опасным соперником Харитонова за долгое время. Несмотря на возраст, Чейк до сих пор выступает на солидном уровне: в последних 10 боях он одержал восемь побед, в одном поединке проиграл и еще одна схватка завершилась «ноу контестом». Начиная с 2015 года Конго забрал победы у таких людей как Александр Волков, Виталий Минаков, Тони Джонсон, Хави Аяла и Аугусто Сакаи. В последнем до встречи с Харитоновым бою Чейк проиграл будущему сопернику Федору Емельяненко Тимоти Джонсону, но стоит отметить, что тогда все завершилось раздельным решением судей. В общем, Конго представлял собой реальную угрозу для Харитонова, давно не соревновавшегося на таком уровне.

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За последние два года известный российский тяжеловес подрался пять раз, и ни один из его соперников в этой серии не выглядел человеком, способным нанести Сергею хоть какой-то ущерб. Фернандо Родригес и Оли Томпсон по правилам ММА, Дэнни Уильямс и Осборн Мачимана по правилам бокса, а также Майк Кук по правилам промоушена ютуб-блогера Амирана Сардарова — все эти пробитые ветераны, либо откровенные ноунеймы объективно не могли составить Харитонову конкуренции. И после серии подобных боев российский тяжеловес в свой 41 год вышел против действительно опасного Конго.

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Не стоит также забывать и об истории, которая случилась в жизни Харитонова прошлой осенью. Тогда на одном из московских турниров по боям на Сергея напал другой представитель ММА Адам Яндиев. Между спортсменами возник спор из-за денег, и оппонент Харитонова, отстаивая свою правду, ударом справа сломал тяжу орбитальную кость (крайне неприятная травма — особенно для профессионального бойца).

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Несмотря на все обстоятельства, которые были, казалось, против Харитонова, он отлично начал бой с Конго и забрал первый раунд. В конце стартовой пятиминутки Сергей даже отправил соперника во флеш-нокдаун, но француз все же дотерпел до перерыва. Второй раунд поначалу также шел с преимуществом российского бойца, однако в конце Конго решился на агрессивную атаку и не прогадал. Хорошенько побив Харитонова в клинче в самом конце второй пятиминутки, Конго перевёл Сергея на землю и там забрал спину и взял шею соперника в удушающий захват. Россиянину оставалось дотерпеть считанные мгновения, но он, видимо, решив, что ему не выбраться, постучал в знак сдачи практически параллельно с гонгом, который мог бы его спасти.

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Получилось обидно, ведь Конго на тот момент выглядел практически опустошенным физически и решающий эпизод он явно затащил на морально-волевых. Вероятно, в третьем раунде Харитонов, возможно, смог бы вернуть преимущество, но теперь мы этого не узнаем наверняка. Сергей вернулся в Bellator обидным поражением, но он проиграл достойному сопернику, так что вряд ли эта неудача сильно ударит по его перспективам в второй по силе лиге мира. И отдельно стоит отметить, что бой получился очень даже зрелищным.

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