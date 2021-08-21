«В этот раз никаких игр с моей добычей». Петр Ян сообщил о подписании контракта на следующий бой
Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян сообщил о подписании контракта на бой в рамках турнира UFC 267 в
Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян сообщил о подписании контракта на бой в рамках турнира UFC 267 в
«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей», — написал Ян в своем твиттере.
7 марта Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации за нелегальный удар коленом и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.