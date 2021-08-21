«Придётся бить детей». А. Емельяненко обратился к Тарасову, с которым у него следующий бой
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал заключение контракта на следующий поединок.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал заключение контракта на следующий поединок.
Соперником Александра станет блогер Артём Тарасов. Сегодня, 21 августа, стало известно, что их встреча пройдёт в рамках промоушена «Наше дело» — она намечена на 18 сентября.
«Контракт подписан, придётся бить детей! Посмотрите на глаза Артура Арутюняна — он уже просит меня сильно не избивать ведущего их промоушена. Артём, обещаю, всё будет быстро, моргнуть не успеешь», — написал Емельяненко на своей странице в «Инстаграме».
В общей сложности на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.