«Тебе должно быть стыдно! Аллах все видит». Афганцы предъявляют Хабибу в инстаграме за ответ на пресс-конференции
Откуда не ждали.
Откуда не ждали.
18 августа Хабиб Нурмагомедов выступил на большой
Единственный вопрос, на который Хабиб даже не попытался ответить, задал ему журналист Вадим Тихомиров:
— Хотел спросить, насколько вас шокирует сегодняшняя ситуация в Афганистане…
— А ты какое отношение имеешь к Афганистану?
— Я — никакое, просто…
— И я никакое отношение к этому не имею! И я бы не хотел здесь сидеть на таком серьезном подписании, которого не было вообще в российском спорте… Такого большого подписания не было ни в футболе, ни в хоккее. И сегодня обсуждать
Логика вопроса понятна: журналист попросил одного из самых популярных мусульман планеты поделиться мнением об очень важных и даже болезненных событиях, связанных с мусульманским миром. Но Хабиб счел предложение пообщаться на эту тему неуместным и слегка нервно инициировал переход к следующему вопросу (уже другой журналист поинтересовался, как товарищи Нурмагомедова расслабляются в свободное время).
Он подколол Нурмагомедова за слишком частые интервью, а также раскритиковал за сказанное о Жозе Альдо и Дональде Серроне (про первого Хабиб сказал, что ни на какой второй пик формы он не вышел, а второго и вовсе отнес к категории проходных бойцов). Но если едкую реакцию ирландца на очередное появление Хабиба на публике можно было спрогнозировать легко, то накануне Нурмагомедов получил очень много хейта, что называется, откуда не ждали.
22 августа Хабиб запостил в свой инстаграм совместное фото с российским пилотом Формулы-1 Никитой Мазепиным, а спустя
bi1a14: Ты был чемпионом для народа Афганистана, он поддерживал тебя и аплодировали каждому твоему триумфу. Но когда настало время, когда ты должен быть вместе с афганцами как
khushal_gurbaz: Я собираюсь отписаться от тебя. По крайней мере, ты мог бы проявить сочувствие к афганскому народу, когда журналист задал тебе вопрос об Афганистане.
shabir_esakhil: Ты лишился болельщиков из Афганистана. Теперь ты ничто для них.
th3yhate.ali: Деньги меняют людей так же, как они изменили тебя.
omid_bnd_1381: Люди в Афганистане — мусульмане. Хабиб — не мусульманин, он животное.
аqilislamkhil: Ты разочаровал миллионы людей в Афганистане. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан.
frisht_nh: К тебе больше нет уважения. Да здравствует Афганистан.
tayfun14 575: Хабиб, ты очень нас разочаровал. Мы, афганцы, не ходили на работу, чтобы посмотреть твой бой, когда ты дрался, и молились за тебя, чтобы ты добился легкой победы. А теперь, когда нам нужна помощь, ты даже не можете сказать
На 23 августа запланирована еще одна