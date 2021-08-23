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10:23 (мск), источник: Sport24

«Тебе должно быть стыдно! Аллах все видит». Афганцы предъявляют Хабибу в инстаграме за ответ на пресс-конференции

Откуда не ждали.

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15
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18 августа Хабиб Нурмагомедов выступил на большой пресс-конференции, посвященной подписанию нового спонсорского контракта между его командой и компанией Gorilla Energy. Экс-чемпиона UFC почти полтора часа спрашивали обо всем, и он в ответ охотно рассуждал на разные темы, почти всегда далекие от повода мероприятия: привел свой рейтинг лучших бойцов России, оценил поступок Зинедина Зидана 15-летней давности и даже объяснил, почему не ходит в ночные клубы по пятницам.

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Единственный вопрос, на который Хабиб даже не попытался ответить, задал ему журналист Вадим Тихомиров:

— Хотел спросить, насколько вас шокирует сегодняшняя ситуация в Афганистане…

— А ты какое отношение имеешь к Афганистану?

— Я — никакое, просто…

— И я никакое отношение к этому не имею! И я бы не хотел здесь сидеть на таком серьезном подписании, которого не было вообще в российском спорте… Такого большого подписания не было ни в футболе, ни в хоккее. И сегодня обсуждать какой-то политический момент, который проходит вообще за тысячи километров от нас, я бы не хотел. Спасибо.

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Логика вопроса понятна: журналист попросил одного из самых популярных мусульман планеты поделиться мнением об очень важных и даже болезненных событиях, связанных с мусульманским миром. Но Хабиб счел предложение пообщаться на эту тему неуместным и слегка нервно инициировал переход к следующему вопросу (уже другой журналист поинтересовался, как товарищи Нурмагомедова расслабляются в свободное время).

Пресс-конференция едва успела закончиться, как Хабиб начал получать огромное количество реакций на свои свежие высказывания.

Как всегда, был активен в этом плане Конор Макгрегор.

Он подколол Нурмагомедова за слишком частые интервью, а также раскритиковал за сказанное о Жозе Альдо и Дональде Серроне (про первого Хабиб сказал, что ни на какой второй пик формы он не вышел, а второго и вовсе отнес к категории проходных бойцов). Но если едкую реакцию ирландца на очередное появление Хабиба на публике можно было спрогнозировать легко, то накануне Нурмагомедов получил очень много хейта, что называется, откуда не ждали.

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22 августа Хабиб запостил в свой инстаграм совместное фото с российским пилотом Формулы-1 Никитой Мазепиным, а спустя какое-то время обнаружил под ним огромное количество гневных комментариев от людей, защищающих Афганистан. В основном, это флажки Афганистана, но кроме них было и немало развернутых реакций. Некоторые — очень жесткие. Вот лишь малая часть:

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bi1a14: Ты был чемпионом для народа Афганистана, он поддерживал тебя и аплодировали каждому твоему триумфу. Но когда настало время, когда ты должен быть вместе с афганцами как брат-мусульманин, ты даже не сказал нескольких слов о нас?

khushal_gurbaz: Я собираюсь отписаться от тебя. По крайней мере, ты мог бы проявить сочувствие к афганскому народу, когда журналист задал тебе вопрос об Афганистане.

shabir_esakhil: Ты лишился болельщиков из Афганистана. Теперь ты ничто для них.

th3yhate.ali: Деньги меняют людей так же, как они изменили тебя.

omid_bnd_1381: Люди в Афганистане — мусульмане. Хабиб — не мусульманин, он животное.

аqilislamkhil: Ты разочаровал миллионы людей в Афганистане. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан.

frisht_nh: К тебе больше нет уважения. Да здравствует Афганистан.

tayfun14 575: Хабиб, ты очень нас разочаровал. Мы, афганцы, не ходили на работу, чтобы посмотреть твой бой, когда ты дрался, и молились за тебя, чтобы ты добился легкой победы. А теперь, когда нам нужна помощь, ты даже не можете сказать что-то о нашем народе? Мусульмане — твои братья? Тебе должно быть стыдно! Но не забывай, что Аллах все видит.

На 23 августа запланирована еще одна пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова и, в свете последних событий, есть основания полагать, что теперь он сам может захотеть что-то сказать отвернувшимся от него фанатам из Афганистана.

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