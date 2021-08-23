Хабиб Нурмагомедов принес извинения афганскому народу
Ранее боец отказался комментировать ситуацию в Афганистане, после чего его Instagram атаковали жители страны.
Ранее боец отказался комментировать ситуацию в Афганистане, после чего его Instagram атаковали жители страны.
«Я просто не хотел комментировать политические моменты страны, — сказал Хабиб журналистам. — Да, реакцию от афганцев я получил бурную. Я понимаю, что неправильно, сказал, будто бы меня не касается то, что происходит за тысячу километров. На самом деле у меня тесные отношения с афганским народом. С 2012 года я нахожусь в
Они меня неправильно поняли, подумав, что это меня никак не касается. А я именно политическую обстановку не хотел комментировать. Надеюсь, они меня простят. Если я их обидел, то хотел бы принести извинения. Мне не стыдно перед ними извиняться, каждый может совершить ошибку. Когда я говорил, у меня все
На счету 32-летнего Нурмагомедова в ММА 29 побед в 29 поединках. Он завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года.