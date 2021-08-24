Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
Мальме
Футбол. Зарубежный
23.08
Сампдория
Милан
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
41
Футбол. Зарубежный
23.08
Осасуна
Сельта
00
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
12:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Собчак отреагировала на слова Нурмагомедова о ринг-герлз

Российская журналистка Ксения Собчак возмутилась словами бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова о роли ринг-герлз в единоборствах. Об этом она написала в своем Telegram.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Это не лидер талибов (“Талибан”, запрещенная в России террористическая организация), посадивших непокрытых афганских женщин под замок, а уважаемый отечественный спортсмен, понимать надо», — заметила журналистка.

Так она отреагировала на высказывание Нурмагомедова, который заявил о бесполезности ринг-герлз на бойцовских шоу. При этом спортсмен заявил, что ничего не имеет против женщин, подчеркнув, что «женщина создана для мужчины».

Пресс-конференция была приурочена к предстоящему турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова — тренера и отца отечественного спортсмена. Ивент пройдет без участия ринг-герлз.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его признавали сильнейшим бойцом промоушена без учета весовых категорий. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал ЧМ
«Локомотив» — «Трактор» — финал мечты КХЛ. Насколько он реален?
Третьяк: НХЛ может отказаться от Олимпиады за неделю до старта
«Спартак» вернул из аренд 8 игроков. Кто использует свой шанс?
В Токио прошла церемония завершения эстафеты огня Паралимпиады
«Зенит» переиграет ЦСКА, а в Уфе сыграют вничью: ставки дня
«Шахтер» снова забьет «Монако». Ставки на Лигу чемпионов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь