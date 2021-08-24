Собчак отреагировала на слова Нурмагомедова о ринг-герлз
Российская журналистка Ксения Собчак возмутилась словами бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова о роли
Российская журналистка Ксения Собчак возмутилась словами бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова о роли
«Это не лидер талибов (“Талибан”, запрещенная в России террористическая организация), посадивших непокрытых афганских женщин под замок, а уважаемый отечественный спортсмен, понимать надо», — заметила журналистка.
Так она отреагировала на высказывание Нурмагомедова, который заявил о бесполезности
Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его признавали сильнейшим бойцом промоушена без учета весовых категорий. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.