Собчак отреагировала на слова Нурмагомедова о ринг-герлз

«Это не лидер талибов (“Талибан”, запрещенная в России террористическая организация), посадивших непокрытых афганских женщин под замок, а уважаемый отечественный спортсмен, понимать надо», — заметила журналистка.

Так она отреагировала на высказывание Нурмагомедова, который заявил о бесполезности ринг-герлз на бойцовских шоу. При этом спортсмен заявил, что ничего не имеет против женщин, подчеркнув, что «женщина создана для мужчины».

Пресс-конференция была приурочена к предстоящему турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова — тренера и отца отечественного спортсмена. Ивент пройдет без участия ринг-герлз.