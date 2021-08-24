Губерниев высмеял слова Нурмагомедова о бесполезности ринг-герлз
Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, раскритиковавшего присутствие в единоборствах
Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, раскритиковавшего присутствие в единоборствах
Телеведущий высмеял высказывание спортсмена. «Да, пусть ходят мужчины в ватниках! Дружно скажем “нет” проклятым
23 августа Нурмагомедов заявил о бесполезности
Нурмагомедов высказался на