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12:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Их раскритиковал Хабиб: топ-7 жарких октагон-герлз, сделавших имя в UFC

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Накануне во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал громкое заявление.

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Завершивший карьеру боец ММА назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах:

«Включите вы на экране, какой раунд идет! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди. Никому не навязываю свое мнение, со своим законом не прихожу. Мы здесь развиваем спорт в первую очередь. Люди хотят шоу, но смешивать все это считаю неправильным. Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим».

Комментарий Хабиба ожидаемо вызвал большой резонанс, причем не только в спортивном сообществе. Чем не повод вспомнить о самых красивых представительницах индустрии UFC, не оцененных российским чемпионом?

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