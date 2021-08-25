Их раскритиковал Хабиб: топ-7 жарких октагон-герлз, сделавших имя в UFC

«Включите вы на экране, какой раунд идет! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди. Никому не навязываю свое мнение, со своим законом не прихожу. Мы здесь развиваем спорт в первую очередь. Люди хотят шоу, но смешивать все это считаю неправильным. Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим».