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16:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Ринг-герлз отреагировали на слова Нурмагомедова об их бесполезности в ММА

Глава коллектива профессиональных ринг-герлз Дарья Шовкопляс отреагировала на слова российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова о ненужности в спорте девушек с табличками. Ее цитирует Life.

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Источник: Instagram
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Шовкопляс не согласилась с мнением спортсмена. Она отметила, что девушки помогают болельщикам отвлекаться от жестокости поединков. Ринг-герл подчеркнула, что единоборства превратились в шоу, а выход на ринг девушек с табличками — часть этого. Она добавила, что без ринг-герлз интерес к поединкам значительно снизится.

23 августа Нурмагомедов, выступая на пресс-конференции, посвященной турниру памяти его отца и тренера, заявил о бесполезности ринг-герлз в единоборствах. Спортсмен заметил, что девушек, выносящих таблички с номерами раундов, на этом турнире не будет. При этом Нурмагомедов отметил, что ничего не имеет против женщин, выразив мнение, что «женщины созданы для мужчины».

Слова бойца вызвали широкий общественный резонанс. Комментатор Дмитрий Губерниев высмеял спортсмена за его позицию. Также отреагировала телеведущая Ксения Собчак, которая удивилась словам Нурмагомедова о ненужности девушек на турнирах по смешанным единоборствам.

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