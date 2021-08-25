Ринг-герлз отреагировали на слова Нурмагомедова об их бесполезности в ММА
Глава коллектива профессиональных
Глава коллектива профессиональных
Шовкопляс не согласилась с мнением спортсмена. Она отметила, что девушки помогают болельщикам отвлекаться от жестокости поединков.
23 августа Нурмагомедов, выступая на
Слова бойца вызвали широкий общественный резонанс. Комментатор Дмитрий Губерниев высмеял спортсмена за его позицию. Также отреагировала телеведущая Ксения Собчак, которая удивилась словам Нурмагомедова о ненужности девушек на турнирах по смешанным единоборствам.