Ринг-герлз отреагировали на слова Нурмагомедова об их бесполезности в ММА

Шовкопляс не согласилась с мнением спортсмена. Она отметила, что девушки помогают болельщикам отвлекаться от жестокости поединков. Ринг-герл подчеркнула, что единоборства превратились в шоу, а выход на ринг девушек с табличками — часть этого. Она добавила, что без ринг-герлз интерес к поединкам значительно снизится.

23 августа Нурмагомедов, выступая на пресс-конференции, посвященной турниру памяти его отца и тренера, заявил о бесполезности ринг-герлз в единоборствах. Спортсмен заметил, что девушек, выносящих таблички с номерами раундов, на этом турнире не будет. При этом Нурмагомедов отметил, что ничего не имеет против женщин, выразив мнение, что «женщины созданы для мужчины».