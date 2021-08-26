Теперь официально: UFC анонсировал реванш Яна против Стерлинга
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал реванш россиянина Петра Яна против чемпиона легчайшего веса, американца Алджамейна Стерлинга.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал реванш россиянина Петра Яна против чемпиона легчайшего веса, американца Алджамейна Стерлинга.
Схватка станет
Напомним, что 7 марта Ян уступил Стерлингу после дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову и лишился чемпионского пояса.