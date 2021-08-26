Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
Сочи
Футбол. Еврокубки
20:00
Эльфсборг
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Ренн
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:45
Зенит
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
21:00
Гент
Ракув
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Санта-Клара
Все события
Фоторепортажи
30Ничья «Локо» и «Зенита»
32Все участники Лиги чемпионов
12:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Теперь официально: UFC анонсировал реванш Яна против Стерлинга

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал реванш россиянина Петра Яна против чемпиона легчайшего веса, американца Алджамейна Стерлинга.

Наверх
Источник: Reuters

Схватка станет ко-мэйн ивентом 267-го номерного турнира лиги, который состоится 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, что 7 марта Ян уступил Стерлингу после дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову и лишился чемпионского пояса.

 Роман с Михалковым, болезнь и суицид: драма известной красавицы- теннисистки
Сногсшибательный секс-символ ММА опубликовала новое фото в нижнем белье
Возрастное ограничение 18+
Вторая корзина мощнее первой. Расклады перед жеребьевкой ЛЧ
Головин неудачно съездил на Украину. Его не будет в ЛЧ
«Шериф» впервые в истории пробился в ЛЧ. Что это за клуб?
Никто не ждал: российские волейболистки дали бой фавориту Евро
«Спартак» прорвет в матче с «Сочи»: угадываем необычные исходы
ПСЖ не спешит принимать предложение «Реала» по трансферу Мбаппе
Победы «Спартака» и «Ромы», реванш «Тоттенхэма»: ставки на спорт
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь