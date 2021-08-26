Теперь официально: UFC анонсировал реванш Яна против Стерлинга

Схватка станет ко-мэйн ивентом 267-го номерного турнира лиги, который состоится 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, что 7 марта Ян уступил Стерлингу после дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову и лишился чемпионского пояса.